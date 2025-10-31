10 ans de Bravia Hôtel : Les collaborateurs, au cœur d’une grande soirée de reconnaissance

0 Partages Partager Twitter

En marge de la célébration de son dixième anniversaire, Bravia Hôtel a organisé une grande soirée de reconnaissance de son personnel le jeudi 30 octobre 2025. L’événement visait à mettre à l’honneur et à remercier ses collaborateurs pour leur engagement durant ces 10 ans d’existence.

Après avoir marqué le coup par le don d’un forage et de fournitures à l’école primaire publique Nelson Mandela, une journée de dépistage et de sensibilisation contre le cancer du sein, ainsi qu’une soirée d’hommage à ses partenaires et clients, l’établissement hôtelier a tenu à saluer ceux qui sont au cœur de son succès, à savoir son personnel.

Ainsi donc, dans la soirée du jeudi 30 octobre 2025 Bravia Hôtel a mis ses collaborateurs à l’honneur lors d’un événement dédié, clôturant ainsi de manière significative ses 10 ans d’existence. Selon la Directrice des Ressources Humaines de l’hôtel, Nina Sondé, cette initiative n’est pas le fruit du hasard.

Elle s’inscrit dans une logique de reconnaissance, soulignant les efforts constants et conjugués de l’ensemble du personnel qui ont permis de bâtir les fondations et le succès de l’établissement.

« Quand Bravia a ouvert ses portes, nous étions 107. 107 personnes qui ont cru en ce rêve et qui ont accepté de le bâtir, pierre après pierre. Aujourd’hui, nous sommes 140. Et plus de 290 personnes ont fait partie de cette aventure humaine et professionnelle. Et ça, c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers », a notifié Nina Sondé, directrice des ressources humaines à Bravia Hôtel.

Poursuivant son allocution, la Directrice des Ressources Humaines a également salué le rôle essentiel joué quotidiennement par le personnel, qui est la véritable force de Bravia Hôtel.

« Nos clients ne reviennent pas seulement pour nos infrastructures ou nos services. Ils reviennent pour vous. Pour la qualité de notre accueil. Pour la chaleur humaine qui fait notre signature. Parce que Bravia, ce n’est pas la réussite d’une personne. C’est la réussite d’une équipe, de tous ».

En sus, la cérémonie a également été marquée par des moments émouvants, notamment avec le témoignage de Félix Kouba. Ancien Responsable Sécurité, désormais à la retraite, Félix Kouba a exprimé sa fierté d’avoir participé à la genèse de l’établissement, depuis les travaux de construction en 2010 jusqu’à son ouverture officielle en 2015. Il a chaleureusement salué la cohésion et l’esprit de respect qui animent l’équipe de Bravia Hôtel.

Un autre temps fort de cette soirée a été l’hommage rendu aux collègues disparus. Des attestations de reconnaissance leur ont été décernées à titre posthume, ce qui témoigne de leur contribution indélébile au succès de l’hôtel.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24