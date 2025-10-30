Tour du Faso 2025 : Parrain de l’étape 7, le FSR-B plaide pour le civisme dans la gestion des routes

Au Burkina Faso, la 36e édition du Tour international du Faso poursuit son bonhomme de chemin. La 7e étape s’est conclue ce jeudi 30 octobre 2025. Elle a été parrainée par le Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B). Lors de son apothéose, le directeur de cabinet du ministère en charge des Infrastructures, Al Hassane Sinaré, a expliqué les raisons de ce parrainage tout en plaidant pour une gestion rationnelle des infrastructures routières au pays.

On se souvient qu’à la quatrième étape du Tour international du Faso, un sujet a retenu l’attention. Il s’était agi du plaidoyer du maillot jaune actuel, Paul Daumont, sur l’amélioration de la route liant Bobo-Dioulasso à Diébougou.

« Aujourd’hui, la voie était compliquée, on a eu pas mal de crevaisons. Franchement, sur cet axe, si les autorités pouvaient revoir l’état de la route pour les prochaines étapes, ça serait très bien », disait le maillot jaune.

Eh bien, ce jeudi 30 octobre 2025, l’étape de cette course s’est déroulée sous le parrainage de la structure en charge de cette question, le Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B). Répondant à ce plaidoyer, Al Hassane Sinaré, Directeur de cabinet du ministre des Infrastructures, a assuré que « les petits plats sont mis dans les grands » pour la modernisation de toutes les routes du pays.

« Vous voyez que nous sommes en train de moderniser les postes de péages. Tout ça contribue à ce que nous ayons assez de ressources pour pouvoir entretenir les voies mais aussi construire des voies. Je crois que si les populations font preuve de civisme, nous allons pouvoir résoudre toutes ces difficultés. Comme vous le constatez, c’est par le financement de ce fonds que nous sommes en train de financer la voie Pâ-Dano-Diébougou », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’autre épine qui cause la dégradation de ces infrastructures est l’incivisme des uns et des autres. Et la présence du Fonds à cet événement depuis des années est aussi une occasion de sensibilisation sur la question, mais aussi sur la sécurité.

« Il est de tradition que le ministère des Infrastructures accompagne celui des Sports pour le Tour du Faso. À chaque fois qu’il y a le tour, nous contribuons à l’entretien des voies. Vous avez constaté aujourd’hui la vitesse des coureurs, c’est aussi grâce à l’état des voies. Nous souhaitons que les usagers puissent respecter les consignes afin que nous puissions mieux entretenir ces routes », a plaidé Al Hassane Sinaré.

En rappel, l’étape 7 a été parrainée par le FSR-B. L’étape 8 se tient entre Tenkodogo et Zorgho sur une distance de 75,5 km avec deux sprints intermédiaires.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24