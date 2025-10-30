Célébration des funérailles chrétiennes de YANKINE/SISSAO Bibata Brigitte et YANKINE Moussa Patrice les 7 et 8 Novembre 2025 à Ouagadougou

0 Partages Partager Twitter

Les Grandes Familles GARANGO, YANKINE, BAMBARA, BANCE, DABONE, à Garango, Sasma, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso Ouagadougou et Tchad;

YANKINE Salamata Christelle, enseignante à la retraite à Ouagadougou, ses frères et soeurs;

Les Grandes Familles SISSAO, YAGO, KONATE et OUEDRAOGO à Leo, Ouagadougou, Koudougou, Ramongo et Poedogo. SISSAO Mamadou, employé de Faso Fani à la retraite à Koudougou, ses frères

et sœurs.

Les familles alliées et amies.

Les enfants : Lamousbila isaac, Cyrille, Moctar Néfassa Martial , Joseph, Talban Yves, Miyè Félicie et Sidoma Émeline, les petits enfants, les cousins et cousines, neveux et nièces;

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et les soutiens multiformes à eux témoignés lors du rappel à Dieu :

• Le 16 mars 2023 de leur soeur, belle-fille, mère et grand-mère : YANKINE/SISSAO Bibata Brigitte, domiciliée à Ouagadougou

• Le 10 septembre 2024 de leur frère, beau fils, père, grand-père : YANKINE Moussa Patrice, Militaire à la retraite à Ouagadougou

Elles vous réitèrent leur profonde gratitude et vous invitent à vous unir à elles dans la prière à l’occasion de la célébration des funérailles chrétiennes les 7 et 8 Novembre 2025 à Ouagadougou selon le programme ci-après :

Vendredi 07 Novembre 2025

Veillée de prières à 20h00 à la Paroisse Sainte Camille de Ouagadougou

Samedi 08 Novembre 2025

Grande Messe de requiem à 8h00 à la Paroisse Sainte Camille de Ouagadougou suivie de la bénédiction des tombes au cimetière municipal de Gounghin

Puisse Dieu récompenser chacun au centuple de ses bienfaits