Tour du Faso 2025 : À l’étape 8, Paul Daumont récupère 10 points et creuse l’écart au Maillot Jaune à 31s

L’actuel Maillot Jaune de la 36e édition du Tour du Faso, Paul Daumont, a remporté la 8e étape de cette année 2025 à Zorgho en 1h37mn44s, sur l’axe Tenkodogo-Zorgho, une distance de 75,5 km. Il consolide ainsi le Maillot Jaune à deux étapes de la fin avec une différence de 31 secondes. À cette étape, il a été suivi par le Belge De Cabooter Lance et du Malien Tiémoko Diallo.

L’étape comportait deux sprints intermédiaires, soit au km 42,54 à Koupéla et au km 51,96 à Sapaga. Le top départ de cette étape a été donné à 8h31 avec 61 coureurs. Une fois lancée, c’est la Belgique qui s’est emparée de la course en remportant le premier point chaud grâce à Timmy De Boes, suivi du Burkinabè Soumaïla Ilboudo.

Au deuxième sprint intermédiaire, au km 51,96, c’est le Burkina Faso, grâce à Souleymane Koné, qui l’a remporté avec une vitesse moyenne de 45,903 km/h. Il a été suivi par le Belge Timmy De Boes, donnant ainsi le ton pour le départ vers la ligne d’arrivée.

À ce niveau, le sprinteur burkinabè, l’actuel Maillot Jaune de l’édition, Paul Daumont, a devancé le peloton groupé en 1h37mn44s avec une vitesse moyenne de 46,350 km/h. Avec cette performance, il a creusé l’écart au classement général. La différence est désormais de 31 secondes. Cette victoire est la troisième d’étape de Paul Daumont après Bobo-Dioulasso et Dano.

Selon le champion, le secret de cette performance n’est rien d’autre que le travail d’équipe, comme dicté par les responsables. « Le secret, c’est un travail d’équipe et après ça, il y a un travail de finition personnelle. Il n’y a pas de wak, c’est juste beaucoup d’entraînement, beaucoup de sacrifices. J’ai un entraîneur qui me suit.

J’ai un staff qui est au petit soin pour que je puisse triompher. Il y a beaucoup de travail dans l’ombre pour ces victoires. Personnellement, je franchis la ligne en premier, mais il y a beaucoup de gens qui le font avec moi », a-t-il confié.

La fin de cette étape annonce la 9e entre Ouagadougou et Kaya sur une distance de 118,220 km avec deux sprints intermédiaires. À l’heure actuelle, le Maillot Jaune et le Maillot vert se trouvent avec Paul Daumont.

