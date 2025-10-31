« Les familles des victimes de 2014 n’ont plus rien à revendiquer » (Kawoulabou Eka Victor)

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso a observé ce vendredi 31 octobre 2025 une Journée d’hommage aux martyrs, un moment solennel pour commémorer les victimes de l’insurrection populaire de 2014 et du coup d’État manqué de 2015. Déclaré jour chômé et payé sur l’ensemble du territoire, cet onzième anniversaire s’est tenu au Monument aux héros nationaux à Ouaga 2000.

Voir aussi 👉🏿 Journée nationale des Martyrs : Le Président du Faso rend hommage aux héros de la Nation

La cérémonie, présidée par le Dr Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée législative de Transition, a été marquée par un dépôt de gerbe de fleurs et le retentissement de la sirène en mémoire de ceux qui sont « tombés pour la liberté ».

Pour Kawoulabou Eka Victor, président de l’union des familles des victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le sens de ce sacrifice reste intact, onze ans après. «C’était le début de la Révolution. On a dû mettre Blaise Compaoré dehors, pour pouvoir démarrer ce peuple là. Sinon on a assez souffert 27 ans et le jour de son départ aussi, d’autres n’ont pas eu la chance de repartir à la maison», a-t-il indiqué.

Il a insisté sur la continuité de la lutte. Évoquant l’actualité politique, Victor a exprimé un soutien clair au Chef de l’État. « Nous pensons pouvoir faire le mieux, encore pour qu’Ibrahim Traoré réussisse sa mission. Le peuple est debout, à jamais », a-t-il dit.

Concernant les revendications des familles, le ton est à l’apaisement. « Nous (les familles des victimes de l’insurrection populaire de 2014) n’avons plus rien à revendiquer. Parce qu’il a mis déjà une commission en place, qui est en train de dédommager les familles », a affirmé le président de l’union des familles des victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Le processus d’indemnisation est néanmoins d’une ampleur, avec plus de 6 000 dossiers à traiter. Le président de l’union des familles des victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a noté qu’un grand nombre de familles ont déjà été indemnisées.

Akim KY et Willy SAGBE

Burkina 24