« Ils se battent au front », un maxi de Ras Afryam Dandy qui met à l’honneur les combattants de l’AES et Vladimir Poutine

Martin Yaméogo alias Ras Afryam Dandy est un Artiste-reggaeman engagé depuis les années 2009. Au fil des ans, son engagement s’est le plus fait ressentir au sein des Organisations de la société civile (OSC). Avec « Ils se battent au front », un maxi de 4 titres, à découvrir bientôt, il signe son retour dans le milieu du showbiz burkinabè et souhaite davantage soutenir le combat que mènent les pays de l’AES dans la lutte contre le terrorisme et pour leur souveraineté. Il fait aussi la part belle au Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Il chante pour l’éveil des consciences et pour une Afrique unie et libre depuis plus d’une décennie. Aujourd’hui, il chante pour la réussite de la Confédération des Etats du Sahel à travers l’Alliance des Etats du sahel (AES).

Il chante pour le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso ; pour le Général d’armée Assimi Goïta, Président de la République du Mali ; pour le Général d’armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger.

En effet, à travers « ils se battent au front », son maxi de 4 titres, il dit vouloir rendre hommage aux Forces combattantes du Burkina Faso, aux Forces armées maliennes du Mali (FAMa) et aux Forces armées nationales (FAN) du Niger engagées dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête de leurs territoires.

Il n’oublie pas, dans la composition de ce maxi, un soutien important des Etats de l’AES : le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. « J’ai décidé de faire cette chanson, parce que la Russie a été le premier soutien de l’AES en dehors de l’Afrique. C’est un hommage au Président Vladimir Poutine », indique-t-il.

En attendant la sortie officielle du maxi, Ras Afryam Dandy invite le peuple burkinabè et africain à un engagement total et franc pour la libération réelle de nos Etats du joug impérialiste. « Nous devons tous nous engager pour que la libération de nos nations soit une réalité. L’heure n’est pas à l’amusement. Battons-nous ! Aimons-nous les uns les autres. Donnons-nous la force ! », incite-t-il.

Ras Afryam Dandy compte à son actif un album de 8 titres baptisé « Espoir d’Afrique », sorti en 2016. L’on y retrouve des titres comme « l’heure de l’Afrique a sonné », « Babylone prends ton sac » et « Yes, we can Kemet ». La particularité de cet album, selon l’artiste, c’est qu’il a essuyé tous les refus du fait du registre dans lequel il s’inscrit. C’est donc avec les moyens de bord qu’il dit l’avoir réalisé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24