Mois du consommer local 2025 : L'UEMOA mise sur la transformation et la compétitivité des produits locaux

Les États membres de l’UEMOA ont donné le coup d’envoi de la 6ᵉ édition du « Mois d’octobre, mois du consommer local ». La cérémonie a été marquée par une conférence autour du thème  « Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l’UEMOA ».

L’initiative, instaurée en 2019 par les ministères du Commerce des pays membres de l’UEMOA, vise à promouvoir la consommation des produits et services locaux, encourager leur transformation et stimuler les économies nationales.

Le commissaire chargé du département du Marché régional et de la Coopération, Filiga Michel Sawadogo

Selon le commissaire chargé du département du Marché régional et de la Coopération, Filiga Michel Sawadogo, l’objectif est de démontrer que la consommation locale peut  booster le développement économique et social de l’Union.

Il a également insisté sur la compétitivité, l’harmonisation des politiques fiscales et la création d’un marché commun. Il a rappelé que l’espace UEMOA a enregistré une croissance économique de 6,3 % en 2025, contre 5,2 % en 2023.

Pour sa part, Sylvanus Traoré, conseiller technique à la Chambre de commerce et d’industrie, a souligné que la consommation locale doit être un levier de développement industriel.

Sylvanus Traoré, conseiller technique à la Chambre de commerce et d’industrie

« Nous devons inverser la logique actuelle où nos matières premières sont exportées et transformées ailleurs, pour privilégier leur valorisation dans notre espace communautaire », a-t-il dit appelant les producteurs à améliorer la qualité et la présentation de leurs produits pour séduire les consommateurs.

Chaque mois d’octobre, des manifestations commerciales et des campagnes de sensibilisation sont organisées à travers les huit pays membres de l’UEMOA afin d’accroître l’offre et la demande des biens et services locaux.

