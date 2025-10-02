IAM Burkina 2025-2026 : L’Anglais devient obligatoire pour former une génération «Excellente et compétitive»

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Université de l’Unité Africaine/IAM Burkina a officiellement lancé son année académique 2025-2026 ce jeudi 2 octobre, lors d’une cérémonie solennelle. Cette cérémonie a réuni les étudiants, enseignants, personnels administratifs et partenaires pour accueillir les nouveaux étudiants, présenter la vision de l’établissement, et rappeler le règlement intérieur. Elle a également été l’occasion de primer les majors des différentes promotions.

Certains franchissaient les portes de l’université pour la première fois, arborant la tenue de l’établissement, tandis que d’autres, les étudiants des promotions antérieures, marquaient leur retour. L’Université de l’Unité Africaine/IAM Burkina Faso les accueille pour l’année académique 2025-2026.

La cérémonie a été l’occasion pour les responsables d’énoncer les attentes fondamentales de l’institution. Alioune Benga, Directeur Général d’IAM Burkina, a interpellé les étudiants sur la nécessité d’une discipline de travail rigoureuse. «Vous êtes notre raison d’être», a-t-il déclaré.

Le Directeur général a souligné que la réussite est le résultat direct du travail, de la persévérance, et de la discipline. Il a d’ailleurs encouragé les étudiants à l’implication proactive. «Le marché du travail exige des individus excellents, non passables», a-t-il argumenté.

Le Pr Firmin Gouba, Vice-Président du Conseil Scientifique de l’ établissement, a confirmé l’engagement de l’établissement à maintenir des standards élevés. Le Conseil, qui valide la conformité des programmes avec les exigences du CAMES, œuvre pour former des leaders et des bons managers, souligne-t-il.

Cependant, le Pr Gouba a rappelé que la majeure partie de l’effort incombe aux étudiants. «Dans le système universitaire, le gros lot du travail est fait par les étudiants. Je vous invite à vous réveiller», a-t-il rappelé.

La principale nouveauté de cette rentrée, annoncée par le PCA, Moussa Diallo, est l’intégration de l’Anglais obligatoire pour les étudiants de première année, un module qui s’ajoute à toutes les filières.

Moussa Diallo a justifié cette décision par l’impératif de la compétitivité globale. «Si vous voulez voyager, progresser dans les multinationales, l’Anglais est indispensable», a-t-il indiqué. Il a affirmé le rôle moteur de l’Université de l’Unité Africaine dans le paysage éducatif burkinabé. «Nous sommes la locomotive qui tire les voitures. Les autres écoles seront obligées de nous suivre», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, deux autres innovations ont été annoncées à savoir la réduction de la durée des cours à 2h30 pour optimiser l’attention, et le rapprochement de établissement avec la Maison de l’Entreprise pour d’accompagner et peaufiner les projets d’entrepreneuriat étudiants.

Le Pr Salif Ouédraogo a procédé au rappel détaillé du règlement intérieur. Il a précisé l’obligation du port de la tenue institutionnelle et de la cravate de IAM, les jours spécifiés, et a insisté sur la ponctualité et l’assiduité.

Il a souligné la rigueur concernant les absences. «Une arrivée après 8h00 est comptée comme une absence. L’accumulation des absences de10 heures ou plus entraîne l’annulation des résultats dans la matière concernée», a-t-il cité entre autres. Le Pr Ouédraogo a également mis en garde contre la fraude aux examens et les conduites non conformes, qui peuvent être sanctionnées par le Conseil de Discipline, jusqu’à l’exclusion définitive.

La cérémonie s’est achevée par la récompense des majors de promotion, signe de l’excellence encouragée par IAM Burkina, qui affiche un taux d’insertion professionnelle de plus de 90% selon ses responsables.

Akim KY

Burkina 24