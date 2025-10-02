Burkina Faso : Le Conseil de l’énergie dresse son bilan et trace la voie pour 2026

Le Conseil Burkinabè de l’énergie (CBE) a tenu ce jeudi 2 octobre 2025 à Ouagadougou son Assemblée générale annuelle. La rencontre, présidée par le Directeur général de l’énergie, Dr Alidou Koutou, a permis de dresser le bilan des activités de l’année écoulée et de tracer les perspectives pour l’avenir.

Créé en octobre 2023 et rattaché au Conseil mondial de l’énergie, le Conseil de l’énergie dresse son bilan (CBE) s’impose progressivement comme un cadre de réflexion et de propositions pour accompagner la gouvernance énergétique au Burkina Faso.

Selon le Secrétaire général du Conseil, Jossi Kévin Sanou, l’Assemblée générale est une instance statutaire qui se tient chaque année afin de présenter le rapport d’activités, recueillir les avis du Conseil d’orientation et adopter le programme de travail à venir.

Il a indiqué que le CBE repose sur quatre commissions spécialisées qui mènent des études, des analyses et des enquêtes sur les problématiques du secteur de l’énergie. A écouter Jossi Kévin Sanou, les travaux, assortis de recommandations, est remis au ministre de l’Énergie, président d’honneur du Conseil.

Egalement, il a souligné que ces commissions interviennent pour apporter un appui aux inventeurs et innovateurs œuvrant dans le domaine énergétique. « Chaque fois qu’un problème ou une situation spécifique se présente, les commissions se mettent automatiquement en marche pour proposer des solutions », a expliqué le Secrétaire général du CBE, insistant sur le rôle consultatif mais stratégique du Conseil.

Il a laissé entendre qu’au-delà de ses propres travaux, le bureau exécutif du CBE prend part à des activités convoquées par différents ministères à savoir l’Énergie, Environnement, Finances et Fonction publique chaque fois que les thématiques abordées concernent le secteur énergétique.

Le Directeur général de l’énergie, Dr. Alidou Koutou, a rappelé la vocation du CBE à être un « projecteur de lumière » sur les enjeux énergétiques du Burkina Faso et un partenaire clé des décideurs dans un contexte de transition énergétique et de forte demande en solutions durables.