SOCOM Burkina : 150 000 cahiers pour les orphelins des FDS

0 Partages Partager Twitter

Le groupe SOCOM (Société de Commerce Moderne) a procédé à une remise importante de kits scolaires au profit de l’Agence de soutien aux veuves et orphelins victimes de guerre (ASVOVIG). L’événement s’est tenu le mercredi 5 novembre 2025 à Ouagadougou et marque un engagement concret de l’entreprise pour soutenir les orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées sur le champ de bataille.

Ce don s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) du groupe SOCOM. En effet, c’est un conteneur entier de cahiers qui a été offert, témoignant de la volonté du PDG du groupe SOCOM, El Hadj Boukaré Ouédraogo, de faire de son entreprise un acteur du développement humain et social, au-delà de la seule recherche de profit. Il a également promis que le groupe continuera de financer des initiatives en faveur de l’éducation, de la jeunesse et des populations vulnérables au Burkina Faso.

« Chers enfants, recevez ces kits scolaires comme un symbole d’amour, de confiance et d’encouragement. Étudiez avec courage. Rêvez grand. Travaillez dur. Le Burkina Faso a besoin de votre intelligence, de votre énergie et de votre espoir », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a souligné qu’en soutenant l’éducation, le groupe s’investit dans la paix et dans la reconstruction d’un Burkina Faso meilleur. « Nous voulons dire à chaque enfant ici présent : vous n’êtes pas oubliés.

Votre avenir compte. Votre éducation est une arme puissante contre la pauvreté, l’exclusion et le désespoir. Nous croyons profondément qu’en soutenant votre parcours scolaire, nous investissons dans la paix, dans la reconstruction d’un Burkina Faso meilleur », a-t-il affirmé.

En outre, le PDG a exprimé le souhait que cette initiative de solidarité inspire d’autres acteurs, publics et privés, à intensifier leurs gestes envers les familles en difficulté.

Lire aussi 👉🏿 Ziniaré : El Hadj Boukaré Ouédraogo offre des infrastructures éducatives et de pistes rurales à la commune

« Gratitude et reconnaissance », tels sont les mots du directeur général de l’ASVOVIG, le Médecin Colonel Sidi Lamine Ouédraogo, à l’endroit des donateurs. Selon lui, cette contribution est un soutien vital à la mission de l’ASVOVIG, dédiée au bien-être des veuves, des orphelins et des blessés de guerre.

« On a 103 cartons de cahiers de 200 pages, 334 cartons de 100 pages et 100 cartons de 50 pages, soit 857 cartons et plus de 150 000 cahiers au total. Le geste que vous venez de poser est vraiment un symbole de solidarité vivante et agissante à l’endroit des enfants de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la Nation.

Et ce geste, ce ne sont pas de simples cahiers, ce sont des outils que vous leur donnez pour qu’ensemble nous puissions leur garantir un cadre éducatif sûr dans lequel ils pourront continuer de se reconstruire, de croire en leur potentiel et de l’exploiter au maximum pour qu’ils puissent contribuer à bâtir ensemble cette nation pour laquelle leurs parents ont donné leur vie », a-t-il expliqué avec émotion.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24