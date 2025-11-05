Promotion du nom de domaine .bf pour dorer l’image du Burkina sur internet

0 Partages Partager Twitter

L’Alliance burkinabè des domaines internet (ABDI) organise au profit des membres de bureaux d’enregistrement des noms de domaine et des acteurs associés une session de renforcement de capacités. Prévue se tenir du 5 au 7 novembre 2025, la session a été officiellement ouverte ce mercredi 5 novembre 2025, à Ouagadougou par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

Izaï Toé, Directeur exécutif de l’Alliance burkinabè des domaines internet (ABDI) a fait comprendre que l’ABDI, dans le cadre de ses activités, prévoit chaque année de renforcer les capacités des acteurs en charge des noms de domaine .bf.

Ainsi, pour cette formation au titre de l’année 2025, a-t-il poursuivi, sont concernés les acteurs en charge de la commercialisation des noms de domaine, notamment les bureaux d’enregistrement accrédités à travers leurs commerciaux et technicocommerciaux qui ont la responsabilité de commercialiser les noms de domaine .bf.

« L’objectif véritablement de cette activité, c’est de renforcer les capacités des bureaux d’enregistrement qui ont été accrédités par l’ARCEP de sorte à ce que la commercialisation des noms de domaine puisse connaitre un développement fulgurant pour que le nom de domaine .bf soit adopté par tous les internautes », a précisé Izaï Toé.

Abdouramane Sidibé, représentant du Secrétaire exécutif (SE) de l’ARCEP, a indiqué que le Burkina Faso doit occuper sa place dans le cyberespace mondial avec un domaine internet national fort, sécurisé et largement adopté. Pour cela, a-t-il rappelé, les bureaux d’enregistrement jouent un rôle de premier plan.

« Vous êtes les ambassadeurs de domaine .bf, les premiers relais entre les usagers et le registre. Votre dynamisme, votre professionnalisme et votre créativité détermineront le rayonnement de notre domaine .bf sur le marché national et au-delà », a-t-il dit, ouvrant officiellement la session de formation.

Pour Jean Thierry Somda, expert marketing digital, formateur principal, les trois jours de formation seront consacrés essentiellement à des échanges. Ce, au regard du profil « averti » des participants.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24