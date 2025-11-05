Ouagadougou : Plus de 5 tonnes de médicaments prohibés saisies au marché Rood-Woko

0 Partages Partager Twitter

Une importante opération de lutte contre la vente illicite de médicaments a été menée le mercredi 5 novembre 2025 par la Direction de la Police des Services Marchands (DPSM), relevant de la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou. Cette intervention, effectuée au marché central Rood-Woko, a permis la saisie de plus de cinq (05) tonnes de produits pharmaceutiques prohibés.

L’action s’inscrit dans le cadre des missions de sécurisation et de contrôle des infrastructures marchandes de la ville. Selon les responsables de la DPSM, ces produits seront détruits conformément aux normes environnementales et aux règles de traitement des déchets biomédicaux et pharmaceutiques, afin d’éviter tout risque sanitaire ou écologique.

Les individus impliqués dans la vente ou la détention de ces produits répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. La Police Municipale rappelle que la commercialisation de médicaments de la rue constitue un délit grave, exposant non seulement les contrevenants à des poursuites judiciaires, mais aussi la population à de graves dangers pour la santé publique.

Dans le communiqué, la Direction Générale de la Police Municipale a remercié la population pour sa collaboration et a appelé les citoyens à redoubler de vigilance dans leurs achats. Elle exhorte les consommateurs à se procurer les médicaments uniquement dans les officines agréées, rappelant que les produits issus du circuit informel représentent un risque permanent pour la vie des consommateurs.

Source : Direction Générale de la Police Municipale / Service de l’Information et de la Communication