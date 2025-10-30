Occupation illégale et abusive de la voie publique : La Police municipale détruit une clôture métallique non loin de l’échangeur de l’Est

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de ses missions de sécurité publique, la Direction de la Sécurité Publique de la Direction Générale de la Police Municipale a procédé à l’enlèvement d’une clôture métallique sur la Route Nationale N°4 non loin de l’échangeur de l’Est.

Cette clôture avait été construite par un promoteur hôtelier à la devanture de son hôtel et empiétait la voie publique, en effet une partie de la voie d’accotement menant à l’échangeur de l’EST et devant servir à la circulation était en effet entravée par la clôture.

Outre l’enlèvement de la clôture, le contrevenant sera sanctionné conformément à toute la rigueur des textes règlementant l’occupation du domaine public.

La Police Municipale invite la population de la ville de Ouagadougou de toujours se rendre auprès des services techniques des mairies d’arrondissements pour avoir des conseils sur les démarches administratives à suivre, avant toute occupation du domaine public afin d’éviter d’éventuels désagréments.

Le Service de l’Information et de la Communication.

Contacts : ligne verte : 80.00.11.03

Plate-forme des plaintes WhatsApp : 70.00.83.41

La Police Municipale, toujours plus proche de vous !

Source Police municipale