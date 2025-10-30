Occupation anarchique du domaine public : La Police Municipale de Koudougou en ordre de bataille pour une régulation

0 Partages Partager Twitter

Depuis l’entrée en vigueur de la mesure gouvernementale visant la libération des emprises de la voirie d’au moins deux mètres après les caniveaux en milieu urbain, la police municipale de Koudougou est en ordre de bataille pour occupation responsable du domaine public surtout des abords de la voirie.

Entre sensibilisation, mise en demeure et actions de répression ciblées, les équipes de la municipale de sécurité multiplient les descentes sur le terrain pour assainir les abords de la voirie et garantir une meilleure fluidité de la circulation.

La semaine écoulée, plusieurs axes principaux de la ville ont été inspectés et le constat reste préoccupant : malgré les nombreux rappels à l’ordre, certains occupants continuent de défier la réglementation.

Hier mercredi 29 octobre 2025, lors d’une opération de contrôle menée sur le tronçon entre le terrain de la Permanence du secteur 1 et le carrefour de la Direction Régionale des Impôts, plusieurs cas d’occupation illégale ont été constatés.

Une entreprise spécialisée dans la vente d’agrégats, la confection et la vente de briques, plusieurs fois interpellée, a cette fois subi cette fois-ci toute la rigueur de la loi.

Avec l’appui de la Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM), son sable anarchiquement déversé sur le trottoir, équivalent à cinq voyages de camions a été retiré et remis à l’Agence Faso Mêbo pour servir à des travaux d’intérêt général.

À travers cette opération, le président de la délégation de Koudougou réaffirme sa volonté de promouvoir un cadre de vie sain, ordonné et sécurisé pour tous.

Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) rappelle à tous les acteurs, le strict respect de la réglementation en vigueur pour préserver l’harmonie, l’équilibre et la sécurité routière dans notre ville.

Source : SCRP/MAIRIE DE KOUDOUGOU