Université Joseph Ki-Zerbo : Saydou Yaméogo explore la culture matérielle et immatérielle des Yarsé dans le Moogho

L’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou a abrité, le mardi 28 octobre 2025, la soutenance de thèse de doctorat unique de Saydou Yaméogo, désormais docteur en Études culturelles africaines. Ses travaux, intitulés « Les emprunts culturels des Yarsé de Guigmtenga, Burkina Faso : biens matériels et dimensions immatérielles », ont été salués par le jury qui lui a décerné la mention très honorable avec félicitations.

Au terme de plusieurs années de recherche, Saydou Yaméogo a analysé les interactions culturelles entre les communautés yarsé et moaga dans le canton de Guigmtenga. Sa thèse met en lumière les emprunts réciproques, à la fois matériels et immatériels, qui traduisent un brassage culturel profond entre ces deux peuples.

« Depuis notre enfance, nous avons constaté que la communauté yarga participe activement aux activités socio-culturelles des Moossé. Bien qu’elle soit perçue comme venue d’ailleurs, elle joue un rôle essentiel auprès des Naaba et dans la vie communautaire moaga. Cette étude vise à faire comprendre que les Yarsé ont contribué à la construction de la culture moaga », explique le nouveau docteur.

De la langue aux célébrations festives, en passant par certaines pratiques sociales, l’influence yarsé se retrouve dans plusieurs aspects du Moogho, témoignant d’une histoire de cohabitation et de construction partagée.

Une contribution majeure aux études culturelles

Composé de 392 pages, le travail de recherche de Saydou Yaméogo a convaincu un jury composé de cinq membres. Pour le Pr Alain Joseph Sissao, co-directeur de la thèse et chercheur à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS), ces résultats illustrent une réalité historique et sociale fondamentale.

« Cette thèse met en évidence un phénomène de co-construction entre les communautés moaga et yarga. Il ne s’agit pas d’une assimilation, mais d’une intégration fondée sur le brassage, le partage et la stabilité sociale », a-t-il souligné.

Avant d’obtenir son doctorat, Saydou Yaméogo exerçait comme professeur certifié de français au Lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou. Par cette recherche, il ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension du vivre-ensemble culturel au Burkina Faso et à la valorisation des identités partagées entre communautés.