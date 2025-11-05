Coupe du monde U17 Qatar 2025 : Les Étalons trébuchent d’entrée de jeu face aux États-Unis (1-0)

Les Étalons ont fait leur première entrée en lice à la 20e édition de la Coupe du monde U17 au Qatar. Ils ont été confrontés aux États-Unis d’Amérique ce mercredi 5 novembre 2025. Les Poulains d’Oscar Barro ont perdu cette rencontre sur un score de 1 but à 0.

Ce premier tournoi de la catégorie à accueillir 48 équipes se tient au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Les Étalons ont joué leur première rencontre ce mercredi 5 novembre 2025 face aux États-Unis.

Logés dans le groupe I avec les États-Unis, la République Tchèque et le Tadjikistan, les poulains d’Oscar Barro avaient la lourde tâche de bien débuter cette compétition pour éviter de se mettre des bâtons dans les roues. La première période a bien reflété ces ambitions.

Déjà à la 37e minute, les Étalons totalisaient 6 tirs cadrés contre 2 pour leurs adversaires. Mais le chemin des filets leur a été introuvable malgré la présence du meilleur buteur de la CAN précédente, Loukman Tapsoba.

À la reprise, les Étalons ont débuté fort en multipliant les occasions. Mais dans les 20 dernières minutes, ils ont levé le pied sur l’accélérateur et laissé les Américains faire le jeu. Il n’en fallait pas plus.

Sur un ballon qui traînait dans la surface, à la 79e minute, les jeunes d’Oscar Barro se sont fait sanctionner par Sullivan. La Team USA a conservé cette avance jusqu’à la fin.

Cette édition est la première des cinq Coupes du Monde U-17 consécutives organisées au Qatar. Les Étalons feront leur deuxième apparition le 8 novembre 2025 face à la République Tchèque.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24