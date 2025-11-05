Coupe du monde U17 Qatar 2025 : Les Étalons trébuchent d’entrée de jeu face aux États-Unis (1-0)

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 16 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

Les Étalons ont fait leur première entrée en lice à la 20e édition de la Coupe du monde U17 au Qatar. Ils ont été confrontés aux États-Unis d’Amérique ce mercredi 5 novembre 2025. Les Poulains d’Oscar Barro ont perdu cette rencontre sur un score de 1 but à 0. 

Ce premier tournoi de la catégorie à accueillir 48 équipes se tient au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Les Étalons ont joué leur première rencontre ce mercredi 5 novembre 2025 face aux États-Unis.

Logés dans le groupe I avec les États-Unis, la République Tchèque et le Tadjikistan, les poulains d’Oscar Barro avaient la lourde tâche de bien débuter cette compétition pour éviter de se mettre des bâtons dans les roues. La première période a bien reflété ces ambitions.

Lire aussi 👉: Qualification à la CAN U17 2025 : Le Burkina Faso perd face à la Côte d’Ivoire (2-1)

Déjà à la 37e minute, les Étalons totalisaient 6 tirs cadrés contre 2 pour leurs adversaires. Mais le chemin des filets leur a été introuvable malgré la présence du meilleur buteur de la CAN précédente, Loukman Tapsoba.

À la reprise, les Étalons ont débuté fort en multipliant les occasions. Mais dans les 20 dernières minutes, ils ont levé le pied sur l’accélérateur et laissé les Américains faire le jeu. Il n’en fallait pas plus.

Sur un ballon qui traînait dans la surface, à la 79e minute, les jeunes d’Oscar Barro se sont fait sanctionner par Sullivan. La Team USA a conservé cette avance jusqu’à la fin.

Cette édition est la première des cinq Coupes du Monde U-17 consécutives organisées au Qatar. Les Étalons feront leur deuxième apparition le 8 novembre 2025 face à la République Tchèque.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 16 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Abdoul Gani Barry

Abdoul Gani Barry

Articles similaires

Burkina Faso : Le ministère de la communication rappelle à l’ordre les journalistes sur le code vestimentaire lors des cérémonies officielles

il y a 1 heure
Don du groupe SOCOM à l'ASVOVIG

SOCOM Burkina : 150 000 cahiers pour les orphelins des FDS

il y a 2 heures

Promotion du nom de domaine .bf pour dorer l’image du Burkina sur internet

il y a 3 heures

Ouagadougou : Plus de 5 tonnes de médicaments prohibés saisies au marché Rood-Woko

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page