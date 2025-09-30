Qualification à la CAN U17 2025 : Le Burkina Faso perd face à la Côte d’Ivoire (2-1)

Les Étalons U17 ne disputeront pas les prochaines phases finales de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans. L’équipe burkinabè entraînée par Moussa Sanogo dit Falcao s’est inclinée (2-1) face à leurs homologues de la Côte d’Ivoire ce mardi 30 septembre 2025 à Yamoussokro.

Cette affiche était le remake de la finale du précédent tournoi à Accra au Ghana. A l’époque, les Étalons s’étaient imposés (3-1). Mais pour cette nouvelle génération des joueurs de 17 ans, l’enjeu était la qualification en finale offrant d’office un ticket qualificatif pour la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans prévue au Maroc.

Les Étalons U17 sont les premiers à trouver le chemin des filets. Sur une longue balle presque dans le rond-point central, l’attaquant burkinabè parti sur une contre-attaque voit le gardien de but ivoirien avancé.

Il tente le lob de loin (29e minute) et le ballon finit dans les filets (0-1). Les Étalons qui jusque-là ont essayé de contenir l’adversaire dans leur camp viennent de prendre l’avantage.

Le réveil des Ivoiriens

Mais l’égalisation ne va pas tarder. Piqués au vif, les Ivoiriens se relancent à l’attaque. Sur une bonne combinaison entre Cheich Ahmed Malo et Souleymane Tuo (40e min), ce dernier place le ballon hors de portée du gardien de but burkinabè Ciré Traoré pour égaliser (1-1). C’est le score à la pause.

Au retour des vestiaires, les Ivoiriens prennent l’ascendant grâce à Bema Doumbia. Parti dans le dos de la défense burkinabè, il se retrouve seul face au gardien burkinabè qu’il prend de vitesse. Face au but vide, il n’a aucun mal à inscrire le deuxième but (2-1) des Éléphanteaux (58e).

Les Étalons cadets poussent. Mais, les jeunes ivoiriens essaient de gérer en procédant par des contre-attaques. Une stratégie qui pose des problèmes aux Burkinabè qui peuvent compter sur Ciré Traoré.

Les Etalons s’inclinent (2-1). La Côte d’Ivoire est qualifiée en finale et à la Coupe d’Afrique U17 prévue au Maroc. Le Burkina Faso disputera le match de classement entre le vainqueur du match entre le Ghana et le Nigeria.