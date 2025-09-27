Tournoi UFOA-B U17 : Le Burkina Faso 2e du groupe B après son nul (0-0) contre le Nigeria

Les Étalons U17 tenteront de battre d'arracher le ticket qualificatif pour la phase finale de la prochaine CAN U17.
Les Étalons du Burkina Faso affronteront les moins de 17 ans de la Côte d’Ivoire en demi-finales du Tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football de la zone B (UFOA-B). Les joueurs de Moussa Sanogo dit Falcao ont tenu en échec le Nigeria (0-0) ce samedi 27 septembre 2025 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire.

Les deux équipes disputaient cette rencontre pour désigner le leader du groupe B, composé de trois équipes. Les Étalons U17 avaient battu les Guépards U17 du Bénin sur la marque de 1 à 0 lors de leur première sortie.

Les U17 du Nigeria, quant à eux, s’étaient imposés sur la marque de 4 buts à 1. Le Nigéria, grâce à un goal différenciel plus favorable affronte le Ghana alors que le Burkina Faso sera face la Côte d’Ivoire. Les demi-finales se jouent le mardi 30 septembre 2025.

Les deux finalistes de la compétition se qualifient pour les phases finales de la CAN des moins de 17 ans.

