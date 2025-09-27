Communiqué nécrologique | Décès de Bassambié Zouagnadigue Alfred BAZIE
Communiqué nécrologique | Décès de Bassambié Zouagnadigue Alfred BAZIE
La grande famille BAZIE à Koukouldi, Goundi, Ochido, Doudou, Tialgo, Koudougou, Réo, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Abidjan ;
Les grandes familles BADIEL, BATIONO, BAMOUNI, Réo, Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso ;
Les familles alliées KOUDANA, BAYALA, TRAORE, BALIMA, BADOLO, BAKO, BAZEMO, BAYILI, BAMOUNI, TIENE ;
La veuve BAZIE/KANTIONO Marie Françoise et ses enfants Emilie Félicité, Christelle, Yannick, et Edwige Jacqueline,
Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur grand-père, père, fils, frère Bassambié Zouagnadigue Alfred BAZIE, cheminot à la retraite, le 25 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso à l’âge de 71 ans.
Le programme des obsèques se présente comme suit :
Dimanche 28 septembre 2025 : veillée de prière à son domicile au secteur 25 de Bobo-Dioulasso à partir de 19H.
Lundi 29 septembre de 2025 :
8 Heures : levée du corps à la morgue du Centre hospitalier Universitaire Sourou Sanon de Bobo, suivi de recueillement au domicile
10 heures : messe d’absoute à l’église de la paroisse St Jean Baptiste du secteur 25 ;
12 heures : inhumation à son domicile au secteur 25 de Bobo-Dioulasso ;
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée » : Timothée 4 :7 – 8.
