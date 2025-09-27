SAMAO 2025 : Hors des salles, les acteurs s’offrent des visites touristiques pour dire aurevoir à l’édition

publicite

‎Juste après la clôture de la 7ème édition de la Semaine des Activités Minières de l’Afrique de l’Ouest (SAMAO), le Comité d’organisation a tenu des visites de sites touristiques de la capitale du Burkina Faso. Ces sorties se sont tenues ce samedi 27 septembre 2025, avec pour objectif de se détendre hors des salles de conférence et des discours.

​Du 25 au 27 septembre 2025, s’est tenue à Ouagadougou la 7ème édition de la SAMAO. Après des jours de discours, d’échanges et de partages d’expérience, l’heure est à la détente pour les participants. Ce samedi, les acteurs ont décidé de visiter le Mémorial Thomas Sankara et le site de sculpture sur granite de Laongo.

L’idée derrière cette sortie a été de communier, après des jours de travaux, hors des salles, selon le Directeur général des Carrières (DGC), Touobèkourè Stanislas Aimé Désiré Méda. ​« Après les différentes réflexions, les panels et les différents ateliers, il était opportun de sortir et communier avec la nature.

Comme je le disais tantôt, il faut sortir pour se libérer l’esprit, mais pas n’importe comment. Il s’agit ici d’une sortie touristique qui doit nous inspirer et nous donner beaucoup d’enseignement », a introduit le DGC. ​

Pour joindre le geste à la parole, cette sortie s’est d’abord déroulée au Mémorial Thomas Sankara. Ce choix a été fait, selon Aimé Méda, compte tenu de l’inspiration et de la gestion des ressources qu’a inspirées le capitaine dans cette industrie extractive. C’est donc un hommage qui a été rendu au père de la Révolution. ​

Par la suite, le groupe s’est rendu sur le site de sculpture sur granite de Laongo. Là-bas, les techniques pour faire de ces granites des œuvres d’art ont été expliquées par le guide touristique en place, David Somé. « Nous voyons ici des œuvres sculptées sur du granite.

Les granites qu’on trouve ici font partie des granites les plus dures au monde. En plus du granite, nous avons son association à du bronze pour en faire des œuvres. Ici, c’est un musée à ciel ouvert qui comporte plus de 350 œuvres », a-t-il détaillé. ​

Ces explications ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd, à en juger par Farida Lingani. Elle a déclaré avoir beaucoup appris à travers ces tournées. « Ça nous a permis d’avoir plus de visibilité sur ce qui se passe autour de nous », a-t-elle souligné. ​

En rappel, cette édition de la SAMAO s’est tenue du 25 au 27 septembre 2025, sous le thème : « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique ; quelle nouvelle vie pour les communautés locales ? ».