Musique : Barthé signe un troisième album pour appeler à la solidarité autour du Faso

L’artiste burkinabè Zougouri Barthélémy, alias Barthé, a présenté son nouvel album le vendredi 26 septembre 2025 à Ouagadougou. L’œuvre est intitulée « Djii paa yin laa », que l’on peut traduire par « La patrie d’abord ». C’est un cocktail de huit titres qui visent tous à appeler la population à la solidarité autour de la mère patrie dans ce contexte de reconquête du territoire national.

Barthé est un artiste engagé qui allie musique et valeurs citoyennes. Son parcours reflète l’harmonie entre son métier d’enseignant et sa passion pour la musique, ce qui lui permet de transmettre des messages positifs, inspirants et universels à travers ses œuvres. Son univers artistique est nourri par la réalité sociale de son pays, ses expériences personnelles et l’histoire de sa région. C’est fort de cet engagement qu’il a réalisé une troisième sortie.

L’album, « Djii paa yin laa », signifie donc « la patrie d’abord ». Avec ses huit titres, il entend prôner le vivre-ensemble, le patriotisme et la solidarité entre fils et filles du Pays des Hommes Intègres. L’album est chanté dans le style habituel de Zougouri Barthélémy. Il est un hymne à la patrie, à l’unité et aux valeurs humaines. Chaque titre véhicule un message spécifique destiné à sensibiliser, émouvoir et inspirer, selon l’artiste.

« L’album parle de la solidarité et du patriotisme, puisque le titre la patrie d’abord’ synthétise les valeurs que l’artiste aborde dans cet album. ‘La patrie d’abord’, parce qu’aujourd’hui, nous sommes dans une logique de souveraineté et nous demandons à tous les Burkinabè d’être patriotes, d’être prêts pour la nation, d’être engagés sur tous les fronts. Voilà pourquoi je dis la patrie d’abord », a expliqué Barthé.

Pour y arriver, son titre « Ka foo », ou « Salut à vous », est une invitation à l’unité et à la coopération pour construire ensemble un avenir meilleur. Un titre est même dédié aux VDP. Il se nomme « Je suis VDP » et constitue un appel à la solidarité avec ceux qui défendent le territoire et une reconnaissance de leur courage et de leur engagement quotidien. Son titre « Sougounon ko yé », ou « Réunion de famille », est un appel à l’inclusion sociale et à l’unité familiale, mettant en lumière ceux qui sont marginalisés.

L’artiste utilise sa musique comme un outil de transformation sociale et culturelle, véhiculant des messages d’unité et de solidarité nationale ; de reconnaissance et de gratitude ; de valorisation de la femme africaine et, enfin, d’inclusion sociale et de fraternité.

Depuis ses premiers pas dans la musique en 2015, Barthé s’est affirmé comme une voix originale dans le paysage musical burkinabè . Son premier album est sorti en 2015 (« Chantes Dieu » – 8 titres) et le deuxième en 2019 (« Fais le pas » – 6 titres). L’album est disponible au prix de 5 000 F CFA. Le disque numéro 00 a été payé au prix de 60 000 F CFA lors d’enchères.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24