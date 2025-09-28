9e édition du prix PaxSahel : Les œuvres attendues du 29 septembre au 29 octobre 2025

publicite

Le comité d’organisation du prix PaxSahel pour le journalisme sensible aux conflits (JsC) a officiellement lancé la 9e édition du prix, à l’occasion d’une conférence de presse, le samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou.

L’organisation de la 9e édition du prix PaxSahel pour le journalisme sensible aux conflits (JsC) sera personnellement portée par le Réseau d’initiatives de journalistes (RIJ). C’est ce qu’a annoncé le comité d’organisation comme innovation majeure de l’édition.

En effet, le président dudit comité, le Secrétaire général (SG) du RIJ, Kowoma Marc Doh, a expliqué que le partenariat entre le RIJ et son partenaire de longue date la Deutsche Welle Akademie (DW Akademie) est arrivé à son terme. Par conséquent, a-t-il estimé, le RIJ a la responsabilité de porter à lui seul la tenue de l’édition 2025.

Pour le coordonnateur du RIJ, Jean Kaboré, ce prix JsC 2025 sera celui de la résilience. « Le RIJ a assez appris aux côtés de la Deutsche Welle Akademie. Le prix est arrivé à un niveau où on ne peut plus l’abandonner.

La pratique du JsC doit toujours exister vu le contexte que vit notre pays. Ça sera en fait le prix de la résilience », a-t-il déclaré, invitant les institutions du pays, de l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à les aider à tenir le pari de l’organisation et de la réussite de l’édition.

Trois catégories à primer

La télédiffusion/MoJo, la radiodiffusion et la presse écrite/en ligne sont les trois catégories concernées pour cette édition. Le président du comité d’organisation a aussi informé que seules les œuvres publiées ou diffusées entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2025 seront prises en compte.

« Les lauréats seront primés en décembre prochain au cours d’une cérémonie. Nous aurons un lauréat par catégorie à primer au titre des prix officiels », a également fait savoir Kowoma Marc Doh. A l’instar des années précédentes, a-t-il poursuivi, il est institué cette année encore le prix spécial Koffi-Ametepe pour l’intégration, en hommage au premier coordonnateur du RIJ.

Les œuvres constitutives de candidatures au prix PaxSahel 2025 sont reçues en ligne sur [email protected] ou physiquement du 29 septembre au 29 octobre 2025 au siège du RIJ sis à Ouagadougou, non loin de la mairie de Bogodogo.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24