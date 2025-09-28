Journée mondiale du tourisme : Le Burkina Faso mise sur la transformation durable pour dynamiser le secteur

A l’occasion de la journée mondiale du tourisme, le Burkina Faso a accueilli le samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou un panel sur la thématique « Tourisme et transformation durable ». Cette journée, célébrée chaque 27 septembre, vise à sensibiliser la communauté internationale sur l’importance du tourisme et sa valeur, du point de vue social, culturel, politique et économique.

La thématique de la 46e édition de la journée mondiale du tourisme “n’est pas seulement un slogan, cela constitue une feuille de route pour l’avenir de notre secteur”, a affirmé le secrétaire général du ministère chargé du tourisme, Fidèle Aymar Tamini.

Il s’agit à travers cette thématique selon ses dires “de repenser notre manière de voyager et de promouvoir des destinations qui valorisent le patrimoine culturel et naturel et de nous assurer que les retombées du tourisme profitent à tous, en particulier aux populations locales”.

Ainsi a-t-il indiqué que ce thème offre une opportunité de réfléchir pour un tourisme plus résilient, profitant non seulement aux générations actuelles, mais surtout à celles à venir.

La directrice générale du tourisme, Monique Ouédraogo, a souligné que ce secteur (tourisme, Ndlr) est capable de générer des effets positifs bien au-delà de l’économie. La directrice générale du tourisme a insisté notamment sur le potentiel du tourisme en matière d’éducation, d’innovation, de création d’emplois et bien d’autres.

L’enseignant-chercheur et panéliste du jour, Soumaïla Maré, a présenté les grandes lignes de sa communication.

“Il s’agit donc à travers cette thématique d’explorer, l’environnement très changeant dans lequel nous sommes aujourd’hui, les différentes mutations sociales, économiques, politiques et géopolitiques dans lesquelles le monde se trouve aujourd’hui, d’envisager la place du tourisme et de pouvoir le repositionner en tant qu’instrument de développement durable”, a-t-il fait savoir.

En outre de la communication sur la thématique centrale de cette 46e édition de la journée mondiale du tourisme, d’autres sous thématiques ont été développés durant ce panel. Il s’agit entre autres d’une communication introductive sur le tourisme et la transformation durable, sur le tourisme et l’intelligence artificielle.

Pour rappel, la célébration de cette journée coïncide avec la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). Ces deux événements visent à promouvoir la destination Burkina Faso.