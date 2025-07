Burkina Faso : Le FDCT renforce le dialogue avec les acteurs culturels et touristiques pour de futures collaborations

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les 2 et 3 juillet 2025, le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT), reconnu pour son soutien constant aux secteurs de la culture et du tourisme via des appuis techniques et financiers, a organisé des cadres de concertation essentiels. Ces rencontres ont réuni des acteurs culturels et des promoteurs touristiques dans le but d’établir un dialogue constructif et de jeter les bases de futures collaborations renforcées.

Créé en 2016, le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) s’est donné pour mission fondamentale de propulser la professionnalisation et la structuration des secteurs culturel et touristique. Pour ce faire, il apporte un soutien technique et financier ciblé sur des projets structurants à fort impact social et économique.

En investissant dans ces initiatives clés, le FDCT s’affirme comme un acteur majeur du développement, contribuant à dynamiser ces domaines essentiels pour l’économie et le rayonnement du Burkina Faso.

Les 2 et 3 juillet 2025, le FDCT à prêté une oreille attentive aux acteurs culturels, et promoteurs touristiques. Ces concertations visaient à optimiser l’accompagnement du FDCT et à s’assurer que les initiatives futures répondent au mieux aux besoins et aux attentes des professionnels du secteur.

Des propos de Fiohan Caryne Traoré Beni, directrice générale du FDCT, cet appel à projets va exister sous deux formes. Pour la première, il s’agira d’un appel à projet sous forme de subventions à l’endroit des associations, des coopératives, des organisations relevant du secteur de la culture légalement constituées. S’agissant de la deuxième, c’est un appel à projets sous forme de crédit à l’endroit des entreprises culturelles et touristiques légalement constituées.

De ce qui est du financement, Fiohan Caryne Traoré Beni n’a pas mâché ses mots concernant l’enveloppe allouée aux projets d’appels. « C’est 400 millions de francs CFA pour la subvention, et pour le crédit, 600 millions de francs CFA », a-t-elle précisé. Elle a également souligné qu’il s’agit d’un « cofinancement en collaboration avec la coopération suisse »

Ces montants substantiels témoignent de l’engagement fort du FDCT et de ses partenaires à soutenir financièrement les initiatives culturelles et touristiques, marquant ainsi une avancée capitale dans le développement de ces secteurs.

« Le Fonds de Développement Culturel et Touristique est une maison des acteurs culturels », a affirmé Samandoulgou Inoussa, Secrétaire Général de la Confédération Nationale de la Culture.

Soulignant l’essence même de cette collaboration, il a insisté sur le fait que le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) ne peut fonctionner sans l’engagement direct des acteurs culturels.

C’est précisément pour cette raison que ces rencontres d’échanges sont considérées comme incontournables. « Nous sommes là aujourd’hui à l’orée de cet appel à projets pour passer un peu au peigne fin ce qu’on a déjà fait dans le passé, ce qui a été bien pour nous, ce qui n’a pas été bien pour nous, pour essayer de voir ensemble comment redresser la barre de telle solution que la culture gagne toujours », a-t-il poursuivi.

Selon sa première responsable, le Fonds de Développement Culturel et Touristique a enregistré des avancées significatives en seulement quelques années d’existence.

Parmi les actions réalisées, on trouve le financement de plus de 700 projets structurants sous forme de prêt, et de subvention pour un montant de plus de 9 milliards de Fcfa, la création de plus de 7000 emplois sur l’ensemble du territoire national, la contribution à l’assiette fiscale…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24