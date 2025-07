Sommet USA-Afrique : Oligui Nguema parmi les 5 leaders africains triés sur le volet par Donald Trump

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’apprête à entreprendre un déplacement diplomatique de haute importance à Washington, suite à une invitation personnelle de Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique. Cette rencontre prestigieuse, prévue du 9 au 11 juillet 2025, marquera le tout premier sommet USA-Afrique organisé par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche.

L’invitation a été officiellement transmise au président Oligui Nguema le mercredi 2 juillet 2025, lors d’une audience au Palais Rénovation avec Vernelle Trim Fitzpatrick, l’ambassadrice des États-Unis au Gabon. Le chef de l’État gabonais devrait quitter Libreville le lundi 7 juillet 2025 pour prendre part à ce sommet.

Un cercle restreint d’invités africains

Ce sommet revêt une importance géopolitique considérable, car seuls cinq chefs d’État africains ont été triés sur le volet par l’administration Trump. Outre Brice Clotaire Oligui Nguema pour le Gabon, sont également conviés Joseph Boakai (Libéria), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), Mohamed Ould Ghazouani (Mauritanie) et Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau).

Il est notable que tous ces dirigeants proviennent d’Afrique de l’Ouest, incarnant une « Afrique utile » aux yeux de Donald Trump, en phase avec les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis.

Redéfinir la coopération Washington-Afrique

L’objectif principal de cette rencontre de haut niveau est de redynamiser la coopération multisectorielle entre Washington et ces pays partenaires, tout en explorant de nouveaux axes de collaboration.

La diplomatie américaine, sous l’impulsion de l’influent Massad Boulos – homme d’affaires libanais et conseiller spécial du président américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient – opère un virage stratégique. Elle entend désormais miser sur les opportunités commerciales et les partenariats stratégiques, plutôt que sur l’aide au développement.

Lire également 👉 Gabon : Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema dévoile la composition de son gouvernement

Ce sommet intervient dans un contexte de recomposition accélérée des alliances internationales en Afrique et de rationalisation budgétaire américaine, qui pourrait potentiellement inclure la fermeture de plusieurs ambassades africaines.

Signification majeure pour le Gabon

La participation du Gabon à cette rencontre prestigieuse est un témoignage de l’excellence des relations entre Libreville et Washington. Elle illustre la volonté partagée des autorités gabonaises de consolider et renforcer ces liens stratégiques.

Pour le président Oligui Nguema, ce sommet représente une tribune internationale exceptionnelle. Il entend en profiter pour promouvoir la relance économique en cours au Gabon, valoriser les potentialités minières et forestières du pays, repositionner Libreville comme un interlocuteur crédible dans les nouvelles géométries du pouvoir mondial. Cette invitation s’apparente à une reconnaissance diplomatique rare pour le Gabon.