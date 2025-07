Solidarité nationale : Moov Africa mobilise sept villes du Burkina pour un don de sang

publicite

Moov Africa Burkina Faso, en collaboration avec l’association Sos Sang, a organisé ce jeudi 3 juillet 2025, un don de sang au sein de son agence à Ouagadougou ainsi qu’en simultané dans six autres localités du pays.

Cette collecte de sang s’inscrit pleinement dans la démarche de responsabilité sociale d’entreprise de Moov Africa Burkina Faso, soucieux de contribuer activement au bien-être des populations burkinabè.

Ce n’est pas une première pour l’opérateur téléphonique, qui maintient cette coutume depuis plus d’une quinzaine d’années durant la période estivale. Cette régularité est importante selon l’entreprise, car elle vise à répondre à un besoin vital particulièrement pressant entre juin et septembre, une période marquée par la recrudescence du paludisme et de l’anémie, augmentant ainsi la demande en produits sanguins.

La nécessité de ces dons de sang a été clairement soulignée par Moussa Sakandé, directeur des ressources humaines à Moov Africa, dans le mot du directeur général. « Le sang est un trésor rare. Il ne se fabrique pas artificiellement. Il ne se vend pas.

Il ne s’achète pas. Seul, par humanisme, les humains peuvent faire don d’une infime partie de leur sang pour sauver d’autres vies humaines… Autant Moov Africa construit des écoles pour faire reculer l’ignorance, autant il est nécessaire qu’elle entende également les appels à l’aide de nos hôpitaux où les banques de sang restent désespérément presque vides », a rappelé Moussa Sakandé, avec force.

Cette année encore, Moov Africa a été accompagné par l’association SOS Sang. Au cours de la cérémonie, Moov africa, pour accompagner les activités de l’association a remis un chèque de un million de francs CFA. Jean Bosco Zoundi, président de l’association Sos Sang a apprécié le geste de Moov Africa

« J’aime le dire, c’est le don de sang qui est bénévole. Les moyens utilisés pour chercher le sang ne sont pas bénévoles. Nous avons aussi des charges que nous devons gérer donc nous disons grandement merci à Moov Africa pour le geste ».

La mobilisation a vu la participation d’employés de Moov Africa, à l’image de Ben Idriss Coulibaly, agent à Moov Africa Burkina, qui a souligné l’importance de cette action.

« C’est un geste noble. Le sang contribue à sauver des vies et il y a le besoin qui se fait sentir. Cette initiative de Moov Africa contribue à réduire le besoin de sang. J’invite ceux qui hésitent toujours à se lancer car c’est montrer sa solidarité envers les autres », a-t-il affirmé.

Fort du succès de l’année dernière où 600 poches avaient été collectées, l’objectif 2025 est de mobiliser 700 poches de sang à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Kaya, Koudougou, Ouahigouya et Fada N’Gourma.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24