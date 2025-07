Coup de filet de la Gendarmerie : Un réseau de reconditionnement illégal de gaz démantelé à Ouagadougou

publicite

Une opération menée par la Section de Recherche de la Gendarmerie a mis fin aux agissements d’un réseau de reconditionnement illégal de gaz butane dans la capitale burkinabè. Le 25 juin dernier, une intervention au quartier de Balkui a conduit à l’arrestation de trois individus, dont un certain T. O., présenté comme le cerveau de cette fraude lucrative et dangereuse.

Le modus operandi du réseau était de transvaser le gaz de deux bouteilles de 6 kg, achetées 4 000 francs CFA, dans une bouteille de 12,5 kg, revendue 5 500 francs CFA. Un gain net de 1 500 francs CFA par bouteille illégalement « reconditionnée ».

T. O., pourtant détenteur d’un agrément de commercialisation de gaz TOTAL, s’adonnait à ce trafic en achetant des bouteilles de toutes marques pour alimenter des points de vente à Patte-d’oie et Cissin, ainsi que cinq restaurants de la capitale.

Au-delà de l’aspect financier, cette fraude représente un risque majeur. La Gendarmerie a insisté sur le danger imminent d’explosions et de fuites lié au manque d’étanchéité des bouteilles manipulées.

«Au-delà du gain financier, monsieur T.O mettait en danger la vie des citoyens (les revendeurs, les consommateurs et même ses employés) de par la pratique de transvasement du gaz dans les bouteilles et en raison du manque d’étanchéité des bouteilles ainsi reconditionnées», a déclaré Adjudant-chef Major Yaméogo Aimé, chef de la cellule économique et financière de la section de recherche de la troisième légion de la gendarmerie de Ouagadougou.

Au titre des saisies sont éloquentes, 1 007 bouteilles de gaz de différentes catégories, le matériel de transvasement et même seize extincteurs périmés. Les suspects seront bientôt déférés devant le Procureur du Faso, faisant face à des accusations d’escroquerie, tromperie du consommateur, concurrence déloyale, mise en danger de la personne d’autrui et blanchiment de capitaux.

La SONABHY (Société Nationale Burkinabè des Hydrocarbures) a salué cette action, y voyant une victoire dans la lutte contre la fraude et une contribution à la construction du pays. «Lutter contre la fraude, c’est participer à la construction du pays», a affirmé Konombo Sidbewendin, Chef surêté et lutte contre la fraude de la SONABHY, qui souligne l’engagement de la société avec la création d’un service dédié à cette lutte dès 2021.

La Ligue des Consommateurs du Burkina Faso a également exprimé sa satisfaction, tout en rappelant les nombreuses plaintes reçues concernant des bouteilles mal conditionnées. «Nous sommes souvent l’objet d’interpellations sur des bouteilles en tout cas qui sont mal sorties, qui sont mal conditionnées parfois ou qui ne répondent pas au poids indiqué», a déclaré Dasmané Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso.

Il a vivement félicité les forces de l’ordre et la SONABHY, tout en exhortant les consommateurs à =dénoncer effectivement tous ces cas de fraude comme ça, afin que les dispositions puissent être prises.

La Ligue a également plaidé pour des mesures plus dissuasives, comme le retrait des agréments, et a appelé à mettre fin à «cette culture au niveau du commerce Burkina Faso de vouloir avoir beaucoup plus au détriment du consommateur».

Le Chef de la Cellule Économique et Financière a invité la population à signaler toute activité suspecte via les numéros d’urgence : 10-10, 16 ou 17.

Akim KY

Burkina 24