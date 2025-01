Burkina Faso : La cellule criminelle de la gendarmerie met fin à un trafic d’êtres humains déguisé en offres d’emploi alléchantes

publicite

Une opération coup de poing menée par la cellule criminelle de la Section de Recherches de la 3ème Légion de Gendarmerie de Ouagadougou a permis de démanteler un vaste réseau d’escrocs opérant sous le couvert de l’entreprise QNET. Ces individus, originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, et de l’Afrique centrale, promettaient des offres d’emploi alléchantes à de jeunes candidats en quête d’un avenir meilleur, avant de les plonger dans un véritable cauchemar. 14 des leaders de cette arnaque arrêtés ont été présentés à la presse ce mardi 08 janvier 2025 à Ouagadougou.

Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2024, suite à une dénonciation d’un citoyen, la cellule Criminelle de la Section de Recherches de la 3ème Légion de Gendarmerie à Ouagadougou a débusqué des individus suspects en train d’arnaquer un jeune malien via le système « QNET ».

Selon les investigations de la Gendarmerie, ces escrocs utilisaient les réseaux sociaux pour cibler leurs victimes, principalement des jeunes âgés de 17 à 25 ans. En promettant des contrats juteux dans des centres de formation de football au Ghana ou des emplois bien rémunérés en Europe, ils parvenaient à soutirer d’importantes sommes d’argent aux familles des victimes.

« Une fois à destination, leurs téléphones portables sont retirés pour les empêcher de communiquer avec leurs parents. Ensuite, ils font l’objet d’une séquestration au cours de laquelle les bourreaux commencent à les familiariser aux outils de QNET. Poursuivant le processus de lavage de cerveau, les pensionnaires sont conduits dans les stades de football et des gymnases d’où des prises de vue sont réalisées. Après cette séance d’illusions, les images sont envoyées à leurs parents en leur réclamant le versement des sommes comprises entre deux millions (2.000.000) et cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour leur prise en charge.

Une fois ces montants versés, les victimes sont coupées du reste du monde et communiquent sous la surveillance stricte de leurs leaders dans la seule intention d’appâter de nouvelles victimes. Ces jeunes affamés et traumatisés, perdent souvent leur vie à cause des rudes conditions de vie et de détention. Pour dissimiler leur plan funeste, les Maliens, les Guinéens et les Ivoiriens sont attirés vers le Ghana en transitant par le Burkina Faso. Les jeunes burkinabè sont quant à eux, transférés au Mali », a expliqué l’Adjudant-Chef Koné Mohamed, Chef de la cellule criminelle de la section recherche de la troisième légion de la Gendarmerie à Ouagadougou.

Les leaders de cette arnaque au nombre de quatorze (14), ont été interpellés respectivement dans six (06) villas sises au quartier Wapassi, secteur n°30, arrondissement n°07 de Ouagadougou. Ces personnes interpellées sont de plusieurs nationalités dont : guinéenne (03), malienne (01), camerounaise (01), burkinabé (01), ivoirienne (02), Béninoise (05), togolaise (01). La gendarmerie note 80 millions de francs CFA de préjudice financier estimé, la saisie de nombreux téléphones, ordinateurs et documents liés à l’escroquerie.

On dénombre à cet effet, plus de cent-soixante (160) jeunes victimes dont onze (11) maliens, vingt et un (21) guinéens, seize (16) camerounais, trois (03) Centrafricains, quatre (04) ivoiriens, six (06) nigériens, quinze (15) togolais, six (06) burkinabé, soixante-dix-huit (78) béninois. Ces jeunes gens dont l’âge est compris entre 17 et 25 ans, ont été libérés des mains de leurs bourreaux et remis à leurs familles ou leurs consulats selon l’Adjudant.

Les faits sus cités sont constitutifs des infractions suivantes : Escroquerie ; Tentative d’escroquerie ; Faux et usage de faux en écriture privée ; Usurpation de titre ; Séquestration. Les individus arrêtés seront présentés au procureur du Faso près du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou pour répondre des faits.

La gendarmerie nationale lance un appel à la vigilance de la population, notamment des jeunes, face à ce type d’offre alléchante. En plus elle exhorte également les familles à ne pas verser d’argent en échange de promesses d’emploi à l’étranger sans avoir vérifié la fiabilité de l’intermédiaire.

Akim KY

Burkina 24

