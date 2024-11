Ouagadougou : La Police Nationale met fin au parcours d’un gang

publicite

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°02 de la ville de Ouagadougou, dans sa quête permanente d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, a mis fin aux agissements illicites d’un réseau de malfaiteurs dans la capitale. Agissant en bande organisée dans plusieurs villes telles que Boussé, Koudougou et Ouagadougou, ces présumés malfrats s’étaient spécialisés entre autres dans les vols et recels d’engins à deux roues et dans le faux et usage de faux.

Suivant un mode opératoire classique, le groupe procédait d’abord au repérage des engins dans les parkings, les devantures des domiciles, les établissements scolaires et universitaires et d’autres lieux publics. Ensuite, à l’aide de clés qu’eux-mêmes ont soigneusement conçues, ils parvenaient à débloquer les engins et les emportaient.

Les engins ainsi volés étaient remis à d’autres membres qui étaient chargés de les revendre sur le marché moyennant une somme comprise entre 100.000 et 400.000 FCFA suivant l’état de l’engin, ou de faire écouler leurs pièces. Le fruit de toutes ces opérations était réparti entre les membres du gang.

Il est à noter que le groupe a, à son actif plusieurs cas de vols dans les villes susmentionnées. Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu, au moment du démantèlement du réseau, saisir plusieurs objets parmi lesquels des motos, des pièces détachées de motos, des plaques d’immatriculation et des cartes grises.

La Police Nationale remercie une fois de plus les populations grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par ailleurs à la vigilance et à toujours poursuivre la dynamique de dénonciation aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

