Lutte contre la criminalité urbaine : Trois (03) réseaux de présumés malfrats démantelés par la Police Nationale à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une arme à feu et des munitions, un véhicule, des motos, des ordinateurs et des téléphones portables, un important lot de chanvre indien d’une valeur de plus de 2.000.000 FCFA, tels sont entre autres objets saisis des mains de plusieurs présumés délinquants dans la ville de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Répartis en trois (03) groupes, ces individus agissaient en bande organisée dans plusieurs quartiers de la capitale et environnants, notamment Somgandé, Toudbwéogo, Nioko II, Tanghin, Polesgo, Toukin et Saaba ainsi que dans d’autres villes du pays, en s’adonnant à des cambriolages et vols à main armée, au trafic et à la commercialisation de stupéfiants.

Relativement à leurs modes opératoires, les membres du premier groupe procédaient au repérage des domiciles ou lieux de commerce à cambrioler et les endroits propices pour leurs agressions (espaces verts, abords de certaines voies non éclairées).

A la nuit tombée, généralement entre 22heures et minuit, ils se fixaient un lieu de ralliement où le rôle de chacun était défini. A l’aide de leurs armes, ils tenaient en respect leurs victimes et les dépouillaient de tous leurs biens, et n’hésitaient pas à attenter à leur vie en cas de refus.

S’agissant du deuxième groupe, ses membres s’adonnaient au trafic, à la commercialisation et à la consommation des stupéfiants, notamment le chanvre indien. Formant un réseau bien constitué avec des complices dans plusieurs autres villes telles que Pouytenga, Tenkodogo, Dori et Gorom-Gorom, le cerveau du gang faisait circuler sa marchandise dans ces villes à l’aide de ses acolytes.

Quant au troisième groupe, ses membres, évoluant en binômes sur des motos, sillonnaient la ville dans la journée aux fins d’identifier leurs cibles. Dès qu’une cible était repérée, un binôme revenait la nuit et, pendant qu’un faisait le guet, l’autre s’introduisait par effraction ou escalade dans le domicile. A l’aide de ses armes, il dépossédait ses victimes de tous leurs biens et le binôme disparaissait dans la nature.

Ces présumés malfrats menaçaient d’abattre leurs victimes qui opposaient une résistance. Le numéraire ainsi obtenu était partagé entre les membres et le matériel volé était écoulé les jours qui suivaient. Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°04 ont réussi à appréhender huit (08) membres appartenant aux trois (03) réseaux.

La Police Nationale tient à réitérer ses remerciements à tous les citoyens qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de sécurité pour bouter l’insécurité sous toutes ses formes hors de nos contrées. Elle invite par ailleurs les détenteurs d’armes à feu à bien prendre soin de leurs armes, notamment en les déposants dans les services compétents en cas de voyage, car certaines armes utilisées par les délinquants proviennent des cambriolages de domiciles et de véhicules.

Pour finir, elle exhorte tous les citoyens à toujours demeurer vigilants autour d’eux tout en poursuivant la dynamique de dénonciation aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite