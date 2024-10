École nationale des Douanes : 26 élèves inspecteurs des Douanes défendent leurs mémoires de fin de formation

publicite

L’École Nationale des Douanes a lancé la 30e session des soutenances de mémoire des élèves inspecteurs de douane en fin de formation ce mardi 22 octobre 2024.

Après 24 mois de formation à l’École nationale des Douanes et sur les sites de stages, 26 élèves inspecteurs des Douanes dont 10 Burkinabè, 11 Congolais et 05 Centrafricains ont produit des mémoires de fin de formation pour l’obtention du Diplôme d’Études Supérieures des Douanes.

La soutenance inaugurale faite ce mardi matin par l’élève inspecteur des Douanes, Aboudramane Héma, a porté sur le thème « Contribution de l’administration des douanes à la sécurité et à la sûreté au sein de l’aéroport international de Ouagadougou, état des lieux et perspectives ».

Le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso qui expose l’aviation civile à des risques accrues d’actes d’intervention illicite a prévalu au choix du thème. La première partie de son document porte sur l’action de la douane au sein de l’aéroport international de Ouagadougou en matière de sécurité. La deuxième partie a consisté à l’analyse critique et des propositions sur les difficultés rencontrées par les services des douanes dans l’exécution des missions de sécurité et de sûreté.

L’impétrant relève alors l’absence des procédures d’exploitation normalisées, le problème d’insuffisance et de qualification du personnel, les défis technologiques et logistiques, confirmant l’hypothèse selon laquelle la couverture douanière en matière de sécurité et de sûreté à l’aéroport international de Ouagadougou n’est pas optimale.

Afin donc d’améliorer l’action de l’administration des douanes à l’avenir, il propose de réaménager le cadre organisationnel des services des douanes à l’aéroport afin que les missions de chaque entité présentes sur la plateforme aéroportuaire soient bien définies, mettre en œuvre les lignes directrices, l’harmonisation des programmes d’exploitant économiques autorisés des douanes, mettre en œuvre un cadre légal relatif aux renseignements préalables concernent le fret aérien en s’inspirant du modèle de l’Union Européenne, etc. Son travail jugé pertinent a été sanctionné par la note de 17/20.

Le thème est assez évocateur dans un Burkina Faso confronté aux défis sécuritaires pour lesquels la douane ne saurait restée en marge, selon Casimir Sawadogo, Directeur général de l’École nationale de Douane. « C’est pourquoi je vous invite à y assister afin de découvrir comment la douane, au-delà de la collecte des recettes, peut et doit contribuer à la sauvegarde de la mère-patrie », a-t-il laissé entendre.

Les présentes soutenances montrent que la douane, au-delà de la mobilisation de ressources, travaille sur les questions de sureté et de sécurité dans l’enceinte de l’aéroport international de Ouagadougou, ce qui contribue aussi à la lutte contre le terrorisme.

L’intérêt donc pour Vieux Rachid Soulama, secrétaire général du Ministère de l’Économie et des Finances, par ailleurs président du Jury de cette soutenance inaugurale, c’est la pertinence du thème mais aussi des propositions qui ont été faites suite au diagnostic.

« Nous avons fait les deux tableaux illustratifs pour montrer les devises non déclarées qui ont été saisies, et les substances dangereuses qui ont été saisies telles que les amphétamines, les baumes de nerf et autres produits illicites.

Si on arrive à prendre en compte ce que nous avons dit dans le document, ça pourra contribuer un tant soit peu, à une contribution optimale à l’administration des douanes à la sécurité et à la sureté », a-t-il soutenu l’impétrant.

Akim KY

Burkina 24

