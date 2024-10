Burkina Faso : La 9e édition du festival Feu de bois est prévue du 15 au 17 novembre 2024 à Niou dans le Kourwéogo

publicite

En prélude à la 9e édition du festival feu de bois prévue du 15 au 17 novembre 2024 à Niou, le comité d’organisation a animé un point de presse ce mardi 22 octobre 2024 à Ouagadougou. Il s’agissait d’annoncer les couleurs de l’évènement.

« Le Liptako-Gourma, un espace séculaire et identitaire pour l’AES », c’est sous ce thème que se tiendra la 9e édition du festival Feu de bois du 15 au 17 novembre 2024 dans la commune rurale de Niou dans la province du Kourwéogo.

Selon le comité d’organisation, l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES) est victime d’une insécurité depuis près d’une décennie et le choix de ce thème vise à contribuer à la préservation de l’identité culturelle afin de promouvoir le retour de la paix dans l’espace.

« En adoptant ce thème, le festival feu de bois veut apporter sa contribution à la préservation de l’identité culturelle et de la recherche de solution pour le retour de la paix et la stabilité dans la région », a souligné Ismaël Zoungrana, promoteur du festival.

Comme activités de cette édition 2024 du festival feu de bois, on note entre autres des concerts, des panels, des masters classes, une rue marchande.

« Il est prévu un panel autour du thème (Le Liptako-Gourma, un espace séculaire et identitaire pour l’AES). Ce panel réunira les festivaliers, les artistes, les opérateurs culturels, les responsables religieux et coutumiers et les journalistes. Il sera animé par des personnes d’expériences et des savants contemporains de notre pays », a poursuivi Ismaël Zoungrana.

En rappel, le Festival international des arts du spectacle sacré « feu du bois » est un projet fédérateur d’acteurs culturels majeurs. Il vise à permettre aux générations actuelles de s’inspirer du passé pour mieux préparer l’avenir à travers l’appropriation et la valorisation de certains outils du patrimoine notamment les arts profanes et sacrés.

Amidou OUEDRAOGO

Dieudonné KOUDOUGOU (Stagiaire)

Pour Burkina 24

