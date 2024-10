SITARAIL accompagne le SIAO 2024

publicite

Dans le but d’apporter sa contribution à l’organisation réussie du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) 2024, notamment en terme de la logistique, SITARAIL, filiale d’AGL – Africa Global Logistics, informe les artisans des Régions des Hauts-Bassins et des Cascades officiellement inscrits pour participer audit événement et qui éprouveraient des difficultés pour acheminer leurs produits vers Ouagadougou, qu’elle met à leur disposition un wagon spécial pour le transport gratuit de leurs articles et marchandises.

Le chargement débute ce mardi 22 octobre 2024 en gare ferroviaire de Bobo Dioulasso pour un départ, sur Ouagadougou, prévu dans la matinée du mercredi 23 octobre 2024.

NB : La présentation d’une preuve d’inscription ou de participation au SIAO 2024 est obligatoire avant tout chargement. Par ailleurs, le déchargement à l’arrivée et l’acheminement des produits transportés, de la gare de Ouagadougou vers le site de l’événement, sont à la charge des propriétaires.

Contacts service spécial SIAO 2024

Bobo Dioulasso : +226 77 13 09 32

Ouagadougou : +226 78 02 70 53

La Direction de la Communication et des Relations extérieures

