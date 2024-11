Bobo-Dioulasso | Le Premier ministre aux acteurs du Secteur privé : « Au lieu d’être les premiers investisseurs à l’extérieur, soyez les premiers investisseurs dans votre propre pays »

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a accordé une audience au monde des affaires, le jeudi 21 novembre 2024, à Bobo-Dioulasso. La rencontre s’est tenue en prélude à la 21ème Rencontre Gouvernement-Secteur privé.

C’est un message fort axé sur la vision du Gouvernement pour le développement socio-économique du Burkina Faso que le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a livré aux acteurs du Secteur privé, en prélude à l’édition 2024 de la Rencontre Gouvernement-Secteur privé.

« Au lieu d’être les premiers investisseurs à l’extérieur, soyez les premiers investisseurs dans votre propre pays« , a-t-il fait savoir, sans langue de bois. Selon lui, les opérateurs économiques doivent jouer leur rôle, aux côtés du Gouvernement, pour la construction du pays.

« Nos parents ont construit les pays des autres en oubliant de construire leur propre pays. Aujourd’hui, ces pays nous traitent de pauvres, en occultant que nous les avons construits. Ce que nous attendons de vous, c’est de nous aider à construire le pays. C’est notre objectif principal. Nous allons définir les grandes lignes et c’est dans notre intérêt à tous« , a soutenu le Premier ministre.

Il a par ailleurs décliné la vision de la Transition pour le Secteur privé, laquelle vision est portée sur la mise en place des unités industrielles pour la transformation de nos produits.

« Nous avons pris une mesure pour obliger les sociétés étrangères à construire leur siège sur place. Cela va permettre de construire notre pays. Nous attendons beaucoup de vous. Notre objectif c’est de construire le Burkina en donnant les mêmes opportunités à tout le monde.

On est contre personne. On est pour tout le monde. Il y a des mesures qui peuvent ne pas vous plaire mais c’est pour l’intérêt général et pour construire notre pays. Ensemble, on peut construire notre pays. Le rattrapage en vue du développement de notre pays est possible, pourvu que nous nous mettons réellement au travail », a-t-il ajouté.

Ce message et cette vision ont été reçus 5/5 par le Secteur privé burkinabè qui a marqué sa disponibilité à accompagner le Gouvernement dans cette dynamique.

A cet effet, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Idrissa Nassa, a rassuré de la disponibilité des « opérateurs économiques engagés et patriotes » qui se battent pour que le Burkina Faso avance.

« Je rassure de la disponibilité du monde des affaires à appuyer l’action du Gouvernement. Soyez rassurés que vous avez des VDP économiques engagés pour le développement de notre pays« , a-t-il affirmé. Même s’il a dit attendre du Gouvernement des mesures pour la facilitation des investissements, M. Idrissa Nassa a reconnu la nécessité à tous de travailler à développer notre pays.

« Nous faisons des investissements et nous allons les poursuivre. Nous saluons les opérations pour la reconquête du territoire et la réinstallation des populations, ce qui augure de la reprise de l’activité économique. Nous saluons également les fortes décisions gouvernementales pour relancer les unités industrielles« , a-t-il souligné.

Source : DCRP/Primature

