Préservation de la santé publique : De la viande impropre à la consommation saisie

Le vendredi 18 Avril 2025, le poste de Police du Service de l’arrondissement n°12 a reçu un citoyen dénonçant un projet de vente de viande impropre à la consommation au marché de Zempasgo sis au secteur 52.

Avec la promptitude des agents de police du dudit arrondissement, la viande avariée destinée à la vente a été saisie et incinérée.

La Police Municipale remercie la population pour la vigilance et la collaboration et invite celle-ci à plus de vigilance dans le choix des produits de grande consommation à l’orée de cette fête de Pâques.

Police Municipale, toujours plus proche de vous !!

Numéro vert : 80 00 11 03

Numéro WhatsApp : 70 00 83 41

Source : Direction Générale de la Police Municipale/ Service de l’Information et de la Communication

