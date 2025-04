Éducation financière : Des étudiants de Ouagadougou sensibilisés à la veille du Salon des Paiements Électroniques

publicite

En prélude au Salon International des Paiements Électroniques, prévu du 25 au 27 avril, l’agence Inter Pub a organisé une conférence publique, le vendredi 18 avril 2025 à Ouagadougou. L’événement, axé sur l’importance cruciale de l’éducation financière pour la jeunesse estudiantine, s’est déroulé sous le thème « Sécurité numérique et protection des données à caractère personnel dans la transformation digitale des services publics ».

Hubert Gala, directeur général adjoint du Salon International des Paiements Électroniques, a souligné l’initiative en expliquant qu’un sondage mené par Inter Pub a révélé la nécessité d’accompagner les autorités dans la promotion de solutions de paiement sécurisées et la dématérialisation des services publics, face à un contexte d’insécurité grandissante et à l’évolution rapide des nouvelles technologies. C’est dans cette optique que le salon a été conçu, afin de réunir les acteurs clés pour discuter de l’avenir des paiements électroniques et de la digitalisation au bénéfice de tous.

Cette conférence préparatoire a ciblé les étudiants, accueillant des jeunes venus de l’IBAM et d’Aube Nouvelle. Pendant plusieurs heures, experts et participants ont engagé des discussions enrichissantes autour de la gestion de l’argent, un sujet souvent sous-estimé mais fondamental, en particulier dans un monde où les transactions électroniques prennent une place prépondérante. Des thèmes essentiels tels que la Formation Technologique (FinTech), l’épargne, le crédit et la consommation intelligente ont été explorés pour outiller les étudiants et les aider à adopter de saines habitudes financières dès maintenant.

Kalidou Ky, l’un des intervenants, a insisté sur l’importance de s’intéresser à l’éducation financière dès le plus jeune âge, affirmant que « l’éducation financière, c’est la clé pour éviter les mauvaises surprises et pour gérer son argent avec intelligence ».

À travers cette initiative, Inter Pub ne se contente pas de préparer la jeunesse à naviguer dans le monde numérique, mais cherche également à sensibiliser aux enjeux cruciaux liés aux nouvelles pratiques de paiement. Cette démarche a été chaleureusement accueillie par les étudiants, qui ont quitté la conférence munis d’outils précieux pour une meilleure gestion de leurs finances au quotidien.

Ce premier événement donne un aperçu prometteur du Salon International des Paiements Électroniques à venir, qui proposera un programme riche en expositions, formations, conférences internationales et soirées de distinction. Pour Inter Pub, cependant, l’éducation demeure la pierre angulaire, et cela commence par la sensibilisation de la jeune génération.

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

