Lutte contre la criminalité urbaine et le trafic de stupéfiants : La Police Nationale met aux arrêts deux groupes de malfaiteurs à Ouagadougou

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°12 de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites de deux groupes de malfaiteurs qui s’adonnaient au vol et recel de motos et au trafic de stupéfiants dans la ville de Ouagadougou et environnant.

Relativement au mode opératoire, le premier réseau était subdivisé en trois sous-groupes selon leurs spécialités. Les membres du premier sous-groupe, spécialisés dans les vols, étaient chargés de repérer les victimes possédant des engins non encore immatriculés. Ils les suivaient jusqu’à leurs domiciles ou dans des lieux propices et les dépossédaient de leurs biens.

Après leur forfait, ils contactaient les membres du deuxième sous-groupe qui recevaient les engins volés et les cachaient dans leurs domiciles ou dans des ateliers de mécanique. Après avoir trouvé des preneurs, ils récupéraient une copie de leurs documents d’identité qu’ils confiaient aux membres du troisième sous-groupe qui se chargeaient d’établir de faux Certificats de Mise en Circulation (CMC), de fausses cartes grises et de fausses plaques d’immatriculation.

S’agissant du deuxième gang, un binôme, ses membres se procuraient des stupéfiants et autres produits dérivés auprès de fournisseurs en territoire étranger. Ils dissimulaient ces produits dans des sacs vides de riz qu’ils transportaient à l’aide d’une moto, en empruntant des pistes rurales pour se soustraire des contrôles des forces de sécurité, jusqu’à domicile à Djikofè dans la commune de Saaba.

Les produits et leurs dérivés étaient reconditionnés dans des sachets à des prix variables puis livrés aux distributeurs et consommateurs préalablement identifiés dans les différents quartiers de la ville de Ouagadougou.

Grâce à la collaboration des populations, les investigations menées ont permis de saisir plusieurs objets dont des motos, une importante quantité de stupéfiants notamment 32,05 kg de cannabis ; 43,62 g de cocaïne et 396 g de résine de cannabis, un lot de documents et du numéraire.

La Police Nationale salue la franche collaboration des populations qui œuvrent inlassablement aux côtés des forces de l’ordre pour combattre l’insécurité sous toutes ses formes. Elle les exhorte à poursuivre dans la même dynamique tout en continuant de dénoncer tous les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique aux services des citoyens !

Source : Police Nationale

