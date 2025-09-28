Bobo-Dioulasso : Une opération de nettoyage au cimetière militaire pour concrétiser les valeurs patriotiques

En marge des conférences publiques sur l’engagement patriotique, la citoyenneté et le civisme, la Coordination de l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire (IPDC) a organisé, le samedi 27 septembre 2025, une opération citoyenne de nettoyage du cimetière militaire de Ouezzin-ville, à Bobo-Dioulasso. Cette activité, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Direction Générale de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix, visait à traduire en actes concrets les valeurs prônées lors des sensibilisations.

Dès la matinée, une foule composée de Forces de Défense et de Sécurité (FDS), de populations civiles, s’est mobilisée pour rendre hommage, par le geste, aux héros tombés pour la patrie. Les participants, armés de balais, de râteaux et de sacs poubelles ont œuvré avec ferveur à l’assainissement de ce lieu de mémoire sacré.

Pour le Commandant de la 2e Région Militaire, le Lieutenant-colonel Lassané Porgo, présent sur les lieux, cette initiative revêt une signification profonde. « C’est symbolique pour toute la population. Au-delà de rendre ce lieu propre, il s’agit d’honorer la mémoire de ces vaillants combattants qui ont lutté pour libérer le grand Ouest mais aussi tout le Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Il a souligné l’importance de ce geste de reconnaissance pour les FDS toujours en opération sur le terrain : « Ça nous donne l’énergie, la volonté et nous encourage à combattre avec honneur, parce qu’on sait que ce que nous faisons, les gens l’apprécient. Même après notre mort, ils continuent à nous honorer. ».

De la sensibilisation à l’action communautaire

Interrogé sur la genèse de cette action, M. Dominique Konombo, Coordonnateur Technique de l’IPDC, l’a présentée comme la concrétisation logique des conférences publiques tenues dans les 13 régions du pays.

« Durant toutes les étapes, on s’est rendu compte que la population était animée d’un engagement sans précédent. Il était très important pour nous ce matin de concrétiser cet engagement par un acte salutaire », a-t-il expliqué.

Satisfait de la mobilisation « de taille », M. Konombo a salué les multiples sacrifices des FDS. Il a surtout exprimé l’espoir que de telles actions deviennent une habitude pour les communautés.

« Nous amenons les populations à prendre ces initiatives de façon autonome, sans l’implication de l’administration. Lorsqu’elle sentira le besoin de poser un acte d’assainissement communautaire, elle peut le faire », a-t-il indiqué.

