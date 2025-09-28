3e édition de « Football ensemble main dans la main » : L’équipe de la Présidence du Faso bat celle des acteurs de la société civile

Une confrontation amicale de football a opposé l’équipe de la Présidence du Faso à celle des acteurs de la société civile le samedi 27 septembre 2025, dans l’enceinte sportive King de Karpala. Cette rencontre de gala s’inscrivait dans le cadre de la troisième édition de l’initiative « Football ensemble main dans la main », promue par Karim Ouédraogo.

À l’issue de la première mi-temps de cette joute, c’est l’équipe de la Présidence du Faso qui s’est révélée la plus entreprenante et la plus réaliste, concrétisant un superbe but sur une action collective.

Le score d’un but à zéro est maintenu jusqu’à la pause. La seconde période n’a pas engendré grand-chose sur le score, en dépit de l’ardeur des deux formations, l’une aspirant à alourdir son avance, l’autre à rétablir l’égalité. Au coup de sifflet final, le score est resté inchangé 1-0 en faveur de l’équipe de la Présidence qui évoluait en maillot blanc.

Selon Karim Ouédraogo, promoteur de cette initiative, l’objectif pour eux est de contribuer à la promotion de la cohésion sociale et de la solidarité au pays des hommes intègres. « Notre force réside dans notre capacité de transcender nos différence et à nous unir autour des valeurs communes: le respect mutuel, la volonté de construire ensemble un avenir meilleur pour le Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Il a, de surcroît, exhorté les Burkinabè à devenir les artisans de leur propre destin. « Chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction d’une socjuste plus juste, plus prospère et plus sûre.

Cela passe par l’engagement de chacun, par la participation à la vie citoyenne et par le respect des institutions. Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous », a-t-il argué .

Bily Hassan Sawadogo, capitaine de l’équipe de la Présidence du Faso, a insisté sur le fait que l’enjeu ne résidait pas dans la victoire de son équipe, mais dans ce moment privilégié qui consolide les liens de cohésion sociale et de solidarité.

« C’était plaisant. C’est une initiative à encourager. Si toutes les années, on pouvait faire la même chose, ça allait vraiment contribuer au renforcement des liens de cohésion sociale et de solidarité », a-t-il dit.

Cette troisième édition de « Football ensemble main dans la main » a été également ponctuée par des activités annexes d’ordre sanitaire, notamment des consultations médicales gratuites, des prises de tension artérielle, des conseils, ainsi que des tests médicaux proposés à des tarifs forfaitaires pour certaines pathologies telles que les hépatites.