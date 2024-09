2e édition du match de football gala « Ensemble main dans la main pour notre Faso » : Les deux équipes se neutralisent 1 but partout

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le samedi 28 septembre 2024, s’est tenue la 2e édition du match de gala de football sous le signe de « Ensemble main dans la main pour notre Faso’’ à Ouagadougou. Le match a opposé l’équipe de Dimanche FC à celle de la justice.

La suite après cette publicité

C’est autour du thème « Cohésion sociale entre citoyens lambda et le monde judiciaire » que se sont réunis les acteurs du monde judiciaire et les citoyens lambda pour célébrer la 2e édition du match de football gala ensemble main dans la main pour notre Faso. Ce match de Gala a opposé les citoyens lambdas aux acteurs de la justice respectivement représentés par l’équipe de Dimanche FC et celle de l’équipe de football de la justice.

Selon son promoteur, Karim Ouédraogo, le thème de cette année est une invite à l’ensemble de la population et aux acteurs du pouvoir judiciaire de cultiver l’esprit de fraternité au regard de la situation sécuritaire que vit le pays.

« Nous avons voulu par ce thème montrer que les populations et acteurs du pouvoir judiciaire doivent vivre dans un esprit de fraternité car nous sommes tous des Burkinabè surtout dans le contexte que nous vivons », a-t-il soutenu.

Les capitaines des deux équipes ont salué tour à tour l’initiative qui contribue à renforcer la cohésion sociale au sein des différentes couches de la nation.

« C’est une bonne idée, actuellement on traverse une situation sécuritaire difficile et on voit que le football réunit la jeunesse, réunit tout le monde. Avec cet acte, on pense que la sécurité va se rétablir partout au Burkina Faso » a déclaré Léon Aoue, capitaine l’équipe de la justice.

« C’est vraiment un sentiment de joie qui nous anime ce soir parce que le cadre dans lequel ça s’est fait, c’est un cadre de cohésion, de paix donc nous saluons vraiment l’initiative. Que la paix revienne dans notre chère nation » a soutenu, Jean-Hubert Tiéoumounou, Capitaine de l’équipe de Dimanche FC.

Amidou OUEDRAOGO & Soumaïla MALO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite