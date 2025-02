Ouagadougou : Port effectif du Faso Danfani dans des établissements scolaires

publicite

L’Association “Éduquer pour développer-Éveil de conscience” (EDEC) Burkina/Afrique qui travaille pour le développement durable en faisant entre autres la promotion du Faso Danfani tissé à base du fil local a initié une sortie terrain, ce lundi 17 février 2025, pour constater l’effectivité du port du Faso Danfani dans certains établissements scolaires dans la ville de Ouagadougou.

Le port du Faso Danfani comme tenues scolaires dans certains établissements de la ville de Ouagadougou est effectif. C’est le constat fait ce jour, lundi 17 février 2025, lors d’une visite organisée par l’Association “Éduquer pour développer-Éveil de conscience” (EDEC) Burkina/Afrique.

Du lycée professionnel régional du Centre (ex-Zinda), le lycée municipal Bogodogo jusqu’au lycée municipal de Yagma, les élèves arborent fièrement leurs tenues faites en Faso Danfani. C’est l’Association Éduquer pour développer-Eveil de conscience (EDEC) Burkina / Afrique qui a aidé ces écoles en collaboration avec des comités qui étaient mis en place par ces établissements à obtenir le véritable Faso Danfani tissé localement avec du coton burkinabè.

“Aujourd’hui, nous avons constaté que sur près de 3000 élèves du lycée professionnel régional du Centre, plus de 2000 élèves se sont faits confectionner le Faso Danfani qui, d’ailleurs par volontariat, ça n’a pas eu un effet contraignant et les élèves étaient vraiment très motivés pour pouvoir porter ce pagne Faso Danfani pour être patriotes. Et effectivement, l’esprit patriotisme est vécu au lycée professionnel régional pour promouvoir le consommons local”, a déclaré Abdoulaye Kouanda, président de l’Association EDEC.

A entendre, Abdoulaye Kouanda, dès l’annonce par le gouvernement du port du Faso Danfani comme tenues scolaires, ils ont entrepris des activités de sensibilisation dans plusieurs régions du pays afin d’encourager les populations à vendre aux écoles des pagnes tissés avec le coton burkinabè parce que sur le marché, a-t-il souligné, on retrouve une gamme variée de pagnes avec des fils qui viennent de plusieurs horizons.

“On a fait plusieurs sorties dans les marchés et yaars pour qu’on vende ce qui est 100% local et qu’on vende du Faso Danfani tissé avec du fil burkinabè pour habiller les Burkinabè. Aujourd’hui c’est au lycée professionnel régional du Centre que nous entamons cette visite, nous allons aussi visiter d’autres notamment le lycée municipal Bogodogo et le lycée municipal de Yagma qui sont excentrés dans les quartiers périphériques pour aller faire le constat et les encourager”, a-t-il ajouté.

Bamoury Ouattara, proviseur du lycée professionnel régional du Centre a affirmé que le port du Faso Danfani est effectif dans son établissement. “Mais il faut rappeler que ça n’a pas un caractère contraignant. Seuls les élèves qui le désirent, qui en ont les moyens peuvent porter le Faso Danfani. Ici, nous avons voulu véritablement respecter à la lettre l’esprit de l’institution de cette tenue dans les établissements scolaires”, a-t-il dit.

Le coût du pagne pose problème, c’est ce qu’a relevé le proviseur du lycée municipal Bogodogo, Toussaint Kaboré. “Le coût est élevé. Dans les lycées publics, les élèves n’ont pas des parents nantis et donc se procurer une tenue traditionnelle n’est pas une chose assez aisée”, a-t-il fait comprendre.

Le délégué général des élèves du lycée municipal de Bogodogo appelle tous les élèves du Burkina Faso à emboiter leur pas afin de valoriser ce pagne qui est tissé avec du coton burkinabè par des Burkinabè.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

