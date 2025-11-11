Burkina Faso : Les faits marquants de la semaine du 2 au 9 novembre 2025

La semaine écoulée a été riche en actualités au Burkina Faso, entre décisions gouvernementales, initiatives économiques et moments forts de cohésion nationale. Retour sur les principaux événements qui ont marqué la période du 2 au 9 novembre 2025.

‎Le Conseil des ministres a adopté plusieurs mesures clés, notamment la mise en place de la nouvelle carte d’identité biométrique, la modernisation des passeports, ainsi que le recrutement de 100 ingénieurs en cybersécurité.

‎Un ambitieux programme sanitaire de 170 milliards FCFA a également été validé.

‎Sur le plan foncier, une opération de constatation des parcelles non mises en valeur débutera à Ouagadougou le 10 novembre, dans le cadre de la lutte contre la spéculation.

‎Côté sécurité, de nouvelles mesures d’immatriculation pour motos et tricycles ont été mises en place. Les forces de l’ordre ont saisi carburant, alcool frauduleux et médicaments prohibés, tandis que le procès Tiégnan et autres se poursuit.

‎L’économie a été à l’honneur avec le Salon des Banques et PME de l’UEMOA et des plaidoyers pour une meilleure intégration de l’intelligence économique. Sur le plan culturel, le Festival Sahel Renaissance a promu cohésion sociale et langues nationales, et le ministère de l’Action humanitaire prépare la campagne « Dɛmɛ Sira ».

‎Le sport a offert de belles performances : Paul Daumont a remporté le Tour du Faso 2025, les Étalons cadets ont battu la République tchèque et plus d’un millier de participants ont couru le Marathon Houet de Sidwaya.

‎Enfin, le pays a rendu hommage à Thomas Sankara lors du premier cérémonial mensuel dirigé par le Capitaine Traoré. Une semaine placée sous le signe de l’unité et de la fierté nationale, sans oublier l’importante rencontre entre le Président du Faso et les Afrodescendants à Ouagadougou.

