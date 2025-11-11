Communiqué nécrologique | Décès de TAPSOBA Lassané : Remerciements et faire-part

Son Excellence Naaba Sigri, Chef du Canton de Tuili,

Les familles TAPSOBA, ZIDA, TIENDRÉBÉOGO, OUEDRAOGO, CONOMBO, POUGNOGO, ILBOUDO, BONKOUNGOU,

Messieurs Joseph Tanga TAPSOBA et Albert TAPSOBA à la SOFICO,

Monsieur François TAPSOBA,

Les enfants : Éric Issaka TAPSOBA, Député à l’Assemblée Législative de Transition (ALT),

Pascal, Gilbert, Awa,

ET les petits-enfants,

Les familles alliées TASSEMBEDO, TOURÉ, YANOGO, COMPAORÉ, OUEDRAOGO, SIMPORÉ, ILBOUDO, KAFANDO,

À Tuili, Ouagadougou, France, États-Unis,

Et la veuve TAPSOBA / TASSEMBEDO Lougtiga Pauline, à Tuili / Kuilsin,

ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de leur grand-père, père, frère, beau-père, beau-frère et époux, TAPSOBA Lassané survenu le samedi 8 novembre 2025, à l’âge de 86 ans.