Communiqué nécrologique | Décès de TAPSOBA Lassané : Remerciements et faire-part
Son Excellence Naaba Sigri, Chef du Canton de Tuili,
Les familles TAPSOBA, ZIDA, TIENDRÉBÉOGO, OUEDRAOGO, CONOMBO, POUGNOGO, ILBOUDO, BONKOUNGOU,
Messieurs Joseph Tanga TAPSOBA et Albert TAPSOBA à la SOFICO,
Monsieur François TAPSOBA,
Les enfants : Éric Issaka TAPSOBA, Député à l’Assemblée Législative de Transition (ALT),
Pascal, Gilbert, Awa,
ET les petits-enfants,
Les familles alliées TASSEMBEDO, TOURÉ, YANOGO, COMPAORÉ, OUEDRAOGO, SIMPORÉ, ILBOUDO, KAFANDO,
À Tuili, Ouagadougou, France, États-Unis,
Et la veuve TAPSOBA / TASSEMBEDO Lougtiga Pauline, à Tuili / Kuilsin,
ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de leur grand-père, père, frère, beau-père, beau-frère et époux, TAPSOBA Lassané survenu le samedi 8 novembre 2025, à l’âge de 86 ans.