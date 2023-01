2ème édition de IBC Forum : iPROBUSINESS vise le renforcement de l’axe commercial Burkina-Turquie

0 Partages Partager Twitter

La 2ème édition du Forum International des affaires et de la coopération (IBC Forum), un forum d’affaires entre la Turquie et le Burkina Faso aura lieu les 24 et 25 février 2023 au SIAO à Ouagadougou.

Le Forum International des affaires et de la coopération (IBC Forum) est un forum d’affaires entre la Turquie et le Burkina Faso initiée par iPROBUSINESS, une entreprise burkinabè agissant entre autres dans l’importation-exportation, la logistique, le tourisme d’affaires, dont la deuxième édition est prévue du 24 au 25 février 2023 au sein du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).

L’objectif du forum est de renforcer les relations d’affaires entre les opérateurs économique turcs, burkinabè, de la sous-région, selon Alassane Compaoré, Directeur général de iPROBUSINESS. Il s’agit également de créer un cadre d’échange d’affaire, de favoriser les relations d’exportations et d’importations entre le Burkina Faso et la Turquie, booster la coopération économique, conclure des marchés.

« L’aspect vente n’est pas plus en vu mais c’est pour faciliter les échanges d’affaires. C’est pour créer un brassage et le contact entre opérateurs économiques burkinabè et de la Turquie », a-t-il dit.

Au programme des rencontres d’affaires B2B, un diner d’affaire, un espace de collaboration, etc. sont réservés aux participants de cette 2ème édition du IBC Forum. Des exposions dans le secteur d’agriculture, du commerce général, de la quincaillerie, du textile, de la santé, de l’agroéconomie, de la machinerie, BTP, énergie, etc. sont également prévues.

« Des hommes d’affaires turcs sont attendus au Burkina Faso dans plusieurs domaines. D’autres seront là pour des projets pour voir le terrain et la possibilité d’investir ou d’installer des usines de fabrication. D’autres seront là, pour apporter l’expertise. Quand vous arrivez au forum, c’est comme si vous êtes déjà en Turquie.

Celui qui participe à ce forum c’est comme quelqu’un qui est allé couper son billet d’avion pour aller visiter les entreprises en Turquie. Il y aura un autre forum en Turquie en Mars. Nous allons faire des réductions sur les prix de voyage pour que ceux qui participent à ce forum puissent facilement s’inscrire afin d’y participer », a informé Mohamed Dabo, PDG de iPROBUSINESS.

Renforcer l’axe commercial Burkina –Turquie malgré le contexte sécuritaire difficile est la volonté de contribution patriotique à l’essor économique du Burkina Faso selon le PDG de l’entreprise iPROBUSINESS.

« Le chef de l’Etat à inviter tous les Burkinabè à contribuer à ce que le Burkina Faso puisse aller de l’avant. Nous aussi en tant qu’hommes d’affaire, c’est notre contribution. Quand les hommes d’affaires viennent ici, ils vont consommer, faire le tourisme et également investir », a laissé entendre Mohamed Dabo.

Akim KY

Burkina 24

