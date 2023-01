Relations bilatérales : Plus de proximité entre Ouagadougou et Londres

Relations bilatérales : Plus de proximité entre Ouagadougou et Londres

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, mardi 17 janvier 2023)- Olivia Rouamba en compagnie de son Ministre délégué chargé de la Coopération régionale a reçu dans la soirée du 16 janvier 2023, le chargé d’Affaires de l’Ambassade du Royaume-Uni basée à Bamako et couvrant le Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Ilyas Mohamed Malek dit avoir entrepris cette visite en vue de s’enquérir de la situation actuelle du Burkina Faso. « Le Royaume-Uni marque sa ferme volonté à accompagner le Burkina Faso afin de relever les défis du moment » a déclaré le diplomate britannique.

Les échanges ont permis également de faire un tour d’horizon des liens de collaboration entre les deux pays et de dessiner des perspectives pour un raffermissement diplomatique entre Ouagadougou et Londres.

La cheffe de la diplomatie burkinabè et son hôte ont convenu de la nécessité d’un renforcement des relations et cela pourrait être effectif avec l’accréditation bientôt d’un ambassadeur britannique et l’ouverture de missions diplomatiques de part et d’autre dans les deux capitales.

Source : DCRP/MAECR-BE

publicite