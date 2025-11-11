Espaces verts et réserves administratives : Plus de 60 % illégalement occupés selon le ministre Émile ZERBO

Partage

Le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile ZERBO, a apporté des éclaircissements sur la situation préoccupante de l’occupation illégale des espaces verts et des réserves administratives et foncières dans les centres urbains. Il s’exprimait le mardi 11 novembre 2025 à Ouagadougou, devant l’Assemblée législative de Transition, en réponse à une question orale posée par Assita Bénédicte Françoise Romaine BAILOU.

Dans sa réponse, le ministre d’État a d’abord tenu à préciser les notions d’« espaces verts », de « réserves administratives » et de « réserves foncières » avant de dresser un état des lieux détaillé. Selon les données issues du recensement mené par son département depuis 2024, 7 076 réserves administratives ont été recensées à travers le pays, dont 4 894 sont illégalement occupées, soit 69,16 %.

Dans les communes à statut particulier, le phénomène est tout aussi préoccupant à savoir sur 600 réserves administratives recensées (347 à Ouagadougou et 253 à Bobo-Dioulasso), 365 sont occupées illégalement, représentant un taux de 60,83 %.

S’agissant des espaces verts, le ministre a indiqué que 1 553 sites ont été identifiés (1 115 à Ouagadougou et 438 à Bobo-Dioulasso), dont 700 sont illégalement occupés, soit 45 %.

Lire également 👉 Burkina Faso : Opération massive contre la spéculation foncière à Ouagadougou dès le 10 novembre 2025

Pour contrer ce phénomène, le ministre Émile ZERBO a rappelé plusieurs textes pris par le gouvernement, notamment l’arrêté n°2023-100/CO/M/CAB/DAJC portant cahier des charges des contrats de délégation et d’exploitation des espaces verts ;

L’arrêté n°2022-122/CO/M/DAJC, instituant un Comité technique chargé de l’actualisation des outils d’aménagement et de gestion des espaces verts ;

La circulaire n°2025-0033/MINEF/MATM/MUH du 11 juin 2025, relative à la levée partielle de la suspension du traitement des demandes de changements de statut des réserves administratives.

La commune de Ouagadougou, a-t-il précisé, a également élaboré un Plan stratégique d’aménagement et de gestion des espaces verts (PSAGEV 2022-2024) afin de renforcer la protection de ces sites.

En complément, le ministre a souligné la création d’organismes dédiés, tels que l’Office national du Contrôle des Aménagements et des Constructions (ONC-AC), créé par décret n°2021-1119, chargé de veiller au respect des normes d’urbanisme et la commission de régulation des dysfonctionnements, mise en place par décret n°2024-0999 pour renforcer la coordination interinstitutionnelle.

Pour une meilleure préservation des espaces verts et des réserves administratives, le gouvernement prévoit la mise en place, par le ministère en charge de l’Environnement, de Brigades vertes dans les grands centres urbains ainsi que la création, dans chaque commune, de Comités de veille chargés de surveiller l’utilisation des réserves administratives.

Ces mesures, selon le ministre d’État Émile ZERBO, traduisent la volonté du gouvernement de préserver le patrimoine foncier public et de lutter fermement contre les occupations illégales qui menacent l’aménagement harmonieux des villes burkinabè.

Source : DCRP/MATM