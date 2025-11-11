Burkina Faso : La SONABEL lance sa plateforme de e-recrutement pour moderniser ses procédures d’embauche

‎La Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) poursuit sa transition numérique avec le lancement officiel de sa nouvelle plateforme de e-recrutement. L’outil a été présenté ce mardi 11 novembre 2025 à Ouagadougou et vise à rendre le processus de recrutement plus transparent, rapide et équitable.

‎‎Dans sa dynamique d’innovation et d’efficacité, la SONABEL a franchi une nouvelle étape avec la mise en place d’un dispositif numérique entièrement dédié au recrutement. Cette initiative, selon les responsables de l’entreprise, s’inscrit dans la volonté de moderniser la gestion des ressources humaines et de réduire les délais d’embauche.

‎Kalo Koumbia, directeur des systèmes d’information, a expliqué que l’objectif de cette initiative est de centraliser, automatiser et fiabiliser l’ensemble du processus, depuis la publication des offres jusqu’à la sélection des candidats retenus.

‎« L’application offre plusieurs modules, la publication des offres, le tri automatisé, les tableaux de bord analytiques, l’historisation des recrutements, l’espace personnalisé pour les candidats et des notifications intelligentes qui permettent aux candidats de rester en contact avec la SONABEL durant tout le processus de recrutement » a-t-il détaillé.

‎‎Pour le secrétaire général de la SONABEL, Émile Sawadogo, cette innovation vient remplacer les anciennes méthodes de dépôt physique et de traitement manuel des candidatures. Il a estimé que la plateforme marque une rupture avec les pratiques traditionnelles au profit d’un système centralisé, fluide, transparent et entièrement dématérialisé.

‎« Le e-recrutement est également un outil qui garantit l’équité et l’égalité des chances pour l’accès des candidats aux offres d’emplois proposées par la SONABEL. Sa mise en place et son lancement traduisent la volonté de la Direction générale de digitaliser davantage ses services. Il se veut être un moyen de gestion sûr qui fait la part belle à la compétence, à l’excellence, au mérite et à la justice pour tous dans la quête d’emplois » a-t-il déclaré.

‎‎Par ailleurs, Émile Sawadogo a ajouté que la plateforme permettra un gain de temps et une optimisation des ressources financières grâce à la simplification du processus. Aussi, il a notifié qu’elle offrira également une meilleure visibilité des offres d’emploi, favorisant ainsi l’attraction des meilleurs profils. ‎« La plateforme e-recrutement permet d’assurer une diffusion élargie des offres et de fournir aux candidats des informations pertinentes dans les meilleurs délais », a-t-il soutenu.

‎‎Le secrétaire général a invité les jeunes diplômés et les professionnels à s’approprier cette innovation accessible via le site recrutements.sonabel.bf. Ce nouvel outil s’inscrit dans la vision de la SONABEL de moderniser ses services et de renforcer la confiance du public dans ses procédures de recrutement.

