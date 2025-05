La SONABEL se raconte en série télé et en documentaire pour célébrer ses 70 ans d’engagement envers le Burkina Faso

La Société Nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL) a officiellement lancé le tournage d’une série télévisée intitulée « SONABELLE » et d’un documentaire retraçant son histoire sous le nom de « SONABEL, poumon de l’économie burkinabè », ce vendredi 2 mai 2025. Cette initiative vise à rendre un vibrant hommage à tous les employés de la SONABEL qui œuvrent quotidiennement pour garantir l’accès à l’électricité à travers le pays.

La cérémonie de lancement a été marquée par la présence de Souleymane Ouédraogo, Directeur Général de la SONABEL, qui a souligné l’importance de ces projets. « Le documentaire est crucial pour raconter les 70 ans d’efforts de la SONABEL dans l’électrification du Burkina. Il permettra de tirer des leçons du passé pour améliorer l’avenir », a-t-il déclaré.

Concernant la série « SONABELLE », il a ajouté que « le cinéma est un puissant outil de communication. Cette série de 26 épisodes de 26 minutes nous permettra de communiquer avec notre clientèle, de la sensibiliser, de l’encourager et de la féliciter ».

La série « SONABELLE » promet de plonger les téléspectateurs au cœur du quotidien de la SONABEL, mettant en lumière les interactions entre les agents et les acteurs externes liés à l’entreprise.

Pour Sawadogo Nouraogo, scénariste et producteur de la série, ce projet répond à un engouement croissant des Burkinabè pour les productions locales. « L’objectif est de distraire en informant, d’utiliser le canal du cinéma pour permettre à une entreprise citoyenne de faire passer des messages à la population tout en la divertissant », a-t-il expliqué.

Le documentaire « SONABEL, poumon de l’économie burkinabè », quant à lui, se veut un véritable travail de mémoire. Harouna Kindo, manager général du cabinet Mémoire Vive, a précisé « qu’au-delà d’un simple film, c’est une rétrospective de l’évolution de cette institution, des énergies fossiles à l’hydroélectricité en passant par les nouvelles sources d’énergie. Il mettra en lumière le travail acharné des hommes et des femmes qui ont façonné la SONABEL pendant ces 70 dernières années ».

Le tournage de la série et du documentaire devrait durer environ trois mois. Cette initiative ambitieuse de la SONABEL témoigne de sa volonté de se rapprocher de la population, de valoriser son histoire et ses équipes, tout en utilisant des moyens de communication modernes et engageants.

Les Burkinabè auront ainsi l’occasion de découvrir les coulisses de leur compagnie nationale d’électricité et de mieux comprendre les enjeux liés à l’accès à l’énergie.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

