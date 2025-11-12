Max Solo au CENASA : Le concert manifeste pour la reconnaissance des artisans du son

Partage

C’est un engagement en faveur de la musique live et des artisans de l’ombre que le guitariste burkinabè Max Solo de son vrai nom Maxime Nikiéma a annoncé son concert solo, baptisé «Ma Guitare Ma Voix», qui se tiendra le dimanche 16 novembre 2025 au CENASA à Ouagadougou. Il s’agit d’une soirée où l’émotion et la virtuosité acoustique seront reines.

Loin d’un simple spectacle, le concert concert «Ma Guitare Ma Voix» se veut un manifeste pour la reconnaissance des instrumentistes, souvent relégués au second plan. Fort de ses titres de Meilleur Instrumentiste de l’année (Groove Tour 2024, 12 PCA 2023) et de FAMA 2024 pour l’Afrique de l’Ouest, Max Solo met sa notoriété au service de ses pairs.

Max Solo, qui a accompagné des figures nationales comme Floby et internationales telles que Bebi Philippe, a clairement exprimé sa motivation profonde. «Mettre en lumière les instrumentistes, ceux qui sont probablement appelés les hommes du moment, alors qu’ils sont là depuis la création», a-t-il expliqué.

Le guitariste, professionnel depuis près de 20 ans, voit ce concert comme un tremplin pour ses confrères. «L’idée est venue vraiment de montrer l’importance des instrumentistes dans la création artistique d’un artiste chanteur… pour prouver que les instrumentistes aussi ont des projets à vendre», a-t-il précisé.

Le public doit s’attendre à une expérience inédite. Max Solo promet un spectacle hors normes où la guitare sera bien plus qu’un accompagnement. «Pour moi, la guitare est un instrument de communication qui peut raconter toute une histoire sans mots», a-t-il confié.

Organisé par Hiddekel Event, l’événement repose principalement sur les partenaires techniques et les affinités. Malgré les défis, l’équipe est prête. «Nous sommes à une année de préparation. Je pense qu’on a mis les petits plats dans les grands plats pour vraiment donner un bon rendu», a assuré l’artiste.

Les mélomanes désireux de soutenir cette initiative peuvent se procurer les billets (5 000 F et 10 000 F CFA) à ANAIA MUSIC SHOP.

Akim KY

Burkina 24