CEP 2026 : Le « Ditanyè » sera exécuté en langues nationales à l’épreuve de chant

Partage

Dans le cadre du renforcement du sentiment d’appartenance nationale et de la promotion des valeurs de patriotisme et de cohésion sociale, le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a annoncé une innovation majeure pour la session 2026 du Certificat d’Études Primaires (CEP).

Désormais, l’exécution de l’Hymne national, le « Ditanyè », devient obligatoire à l’épreuve de chant, et ce dans une langue nationale au choix du candidat, parmi celles disposant d’une version traduite et harmonisée.

Selon la note signée du Secrétaire général, Ibrahima Sanon, cette mesure vise à :

permettre aux élèves de maîtriser et de comprendre les paroles du Ditanyè, symbole fort de l’identité nationale ;

inculquer les valeurs d’unité et de patriotisme contenues dans l’hymne ;

valoriser les langues nationales comme instruments d’expression et de transmission des valeurs citoyennes et républicaines.

La Direction générale des examens et concours de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle assurera, en collaboration avec les structures concernées, la mise à disposition de supports pédagogiques pour faciliter l’enseignement et l’évaluation de cette épreuve.